UNA VITA | anticipazioni puntata di venerdì 23 agosto 2019

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 22 agosto 2019)797 di Unadi23: Sempre intenzionati a far impazzire Ursula, gli Alday vogliono far celebrare una messa in ricordo della bambina di Blanca. La Dicenta, dopo averlo appreso, dà di matto per strada… Peña si reca in commissariato a costituirsi e Flora viene così rilasciata. Antoñito è felice perché ha inventato il tergilune meccanico. Per Esteban è il momento dell’addio: il giovane parte per la Groenlandia e si congeda dagli amici di Acacias. Liberto è contento dopo un’intervista concessa ad una giornalista, ma Rosina è molto gelosa… Ursula è ormai fuori controllo e va a casa di Leonor, che minaccia con un coltello per farsi dire dove si trova Moises. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNAdi23su Tv ...

rubio_chef : NON FAMO CHE SE DIMENTICAMO DI CHI STA ANCORA IN MARE! Tutti a terra! Non è un crimine viaggiare, non è un crimine… - nzingaretti : #Consultazioni abbiamo espresso al Presidente Mattarella la disponibilità a verificare la formazione di una maggior… - nzingaretti : Abbiamo espresso al Presidente #Mattarella la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza p… -