Un posto al sole | termina il processo contro Manlio | anticipazioni trame dal 26 al 30

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 22 agosto 2019) Unaltorna in onda dopo la pausa estiva. Ecco cosa ci attendo in questi nuovi cinque episodi della soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Ma attenzione questa settimana giovedì 29 non sarà trasmesso il consueto episodio (causa europei di pallavolo femminili) che andrà però in onda in un doppio appuntamento venerdì 30 agosto. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Unalpuntata di oggi lunedì 26 agosto Marina incontrerà l’avvocato Leone per fare il punto sulla situazione giudiziaria di Arturo, ma la smania di stringere i tempi per ottenere la riabilitazione del padre, la porterà a compiere un passo azzardato. Passato ferragosto, il Palazzo comincerà a ripopolarsi mentre Raffaele stringerà un tenero e divertente sodalizioRenato, con l’ultima, irresistibile, arrivata. Le vacanze di Otello, Michele e Silvia a Indica sono agli sgoccioli, ma ...

