Ultime Notizie Roma del 22-08-2019 ore 15 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno giovedì 22 agosto spazio l’informazione politica in apertura ha preso il via al Quirinale il secondo giorno di consultazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la delegazione di Fratelli d’Italia poi stato il turno del Partito Democratico seguito da Forza Italia Giorgia Meloni ha sostenuto che le lezioni sono l’unico esito possibile il PD invece ha dato la disponibilità a verificare la formazione diversa maggioranza e l’avvio di una fase politica nuova e un governo nel segno della discontinuità politica e programmatica ma non a qualsiasi costo Italia chiede un governo delle centro-destra o in alternativa il voto le consultazioni del capo dello Stato riprenderanno nel pomeriggio alle 16 con la delegazione della Lega e infine Alle 17 sarà la volta del ...

