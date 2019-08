Udinese | c’è un nuovo arrivo | ufficiale l’esterno Ken Sema

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019)acquisto per l’, che si è assicurata l’esterno Ken. Il calciatore 25enne arriva in prestito dal Watford. Ecco il comunicato direttamente dal sitobianconero. “Kenè unbianconero! E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020., 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza internazionale nell’ultima stagione vissuta in Premier ma anche nelle precedenti vissute in patria. “è un esterno sinistro agile e veloce con una notevole tecnica individuale che può ricoprire bene tutti i ruoli sulla fascia sinistra – spiega il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – ed è un giocatore che con la sua duttilità darà a mister Tudor molta possibilità di scelta”. Kennasce il 30 settembre 1993 a Norrkoping da ...

