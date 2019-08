Turismo | oltre 34 mila visitatori alla Tonnara di Favignana

Dove vanno gli italiani a Ferragosto? Oltre 8 milioni di persone hanno scelto l’agriTurismo : Salgono a 8,2 milioni le presenze in agriturismo stimate per l’estate 2019 in Italia con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno anche grazie all’interesse crescente dei vacanzieri per il relax a contatto con la natura e per l’enogastronomia locale. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione del grande esodo per Ferragosto con il picco delle presenze in campagna per vacanze, gite, picnic o grigliate all’aria ...