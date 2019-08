Trovato morto lo chef italiano di Cipriani Dolci

Il giallo del giovane scomparso 10 giorni fa a Mottola e Trovato morto : A dieci giorni dalla scomparsa, è stato ritrovato oggi senza vita Domenico Bello, 32enne di Mottola. E' giallo per ora sulla sua morte. Oltre a quella del suicidio gli inquirenti vagliano l'ipotesi dell'omicidio. Il cadavere è stato rinvenuto da due vigilantes in servizio di perlustrazione ai piedi di una scarpata nei pressi di una vasca per il recupero delle acque meteoriche non lontana dalla stazione ferroviaria ...

Calabria - neonato Trovato morto dentro casa : Un drammatica notizia giunge dalla Calabria dove un neonato di soli 3 mesi di vita è stato rivenuto privo di vita all'interno della propria abitazione. I genitori, notando che il bambino era privo di sensi, hanno immediatamente lanciato l'allarme chiamando il personale sanitario del 118 che è giunto rapidamente dentro l'abitazione, purtroppo però, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti che dovranno ...

Un altro delfino Trovato morto sulle spiagge della Toscana - è il 42° quest’anno : La carcassa di un delfino tursiope in avanzato stato di decomposizione è stata segnalata oggi a Bocca d’Arno, a Marina di Pisa: lo rende noto l’Arpat. Si tratta del 42° delfino trovato morto lungo coste della Toscana quest’anno: oltre la metà dei decessi si è registrato da giugno. Secondo gli esperti la causa è il morbillo dei cetacei: lo hanno concluso dopo le autopsie condotte sui corpi degli animali che si sono spiaggiati. ...

Salerno - Trovato morto l'escursionista francese : procura apre inchiesta : PROSEGUI LA LETTURASalerno, trovato morto l'escursionista francese: procura apre inchiesta é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 21:27 di Sunday 18 August 2019

Federica Lisi Bovolenta si racconta a Libero - dal marito morto a Pia : "Ho riTrovato l'amore con una donna" : Conosco Federica Lisi Bovolenta da qualche anno e so della genuinità e dell' autenticità di ogni suo gesto e ogni sua parola. È sempre stata così, pane al pane e vino al vino, senza filtri e con la forza che solo la verità ha la capacità di donare. Così è stato il suo libro "Noi non ci lasceremo mai

Simon Gautier - Trovato morto il turista francese : cosa è successo : Simon Gautier, trovato morto il turista francese: cosa è successo Dalla telefonata al 118 al ritrovamento del corpo: si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa del 27enne, avvenuta il 9 agosto. Ma è polemica su presunti ritardi nelle ricerche: aperta un'indagine. Il giovane sarebbe morto poco dopo aver dato ...

Simon Gautier morto - il suo corpo riTrovato in fondo a un burrone. L’amica : «Speravamo fosse vivo» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica telefonata), è stato trovato senza vita in fondo ad un burrone. Il cadavere di Simon, precipitato da un sentiero, era difficile da individuare: decisiva è stata la scoperta di uno zaino attraverso le immagini di un drone. I soccorritori si sono calati in basso dopo aver ...

Turista francese morto in Cilento : è uscito fuori dal percorso ufficiale - Trovato con le gambe rotte : Simon Gautier, l’escursionista 27enne disperso per 9 giorni in Cilento e ritrovato morto ieri sera, avrebbe lasciato il percorso ufficiale e si sarebbe incamminato lungo un sentiero la cui strada è stata “aperta” da animali: secondo i soccorritori del Servizio alpino speleologico, è quanto potrebbe essere accaduto prima che cadesse nel dirupo. Simon si sarebbe incamminato lungo un sentiero dal terreno molto franoso al termine ...

Cilento - recuperato il corpo di Simon - il turista francese Trovato morto in un burrone : Le squadre di speleologi stanno trasportando la salma del 27enne con corde lungo il pendio. Le operazioni sono state rese difficili dalla configurazione del luogo

Cilento - si cerca di recuperare il corpo di Simon - il turista francese Trovato morto : La salma del 27enne scomparso si trova in un burrone, nel Comune di San Giovanni a Piro: operazioni rese difficili dalla configurazione del luogo

Turista francese Trovato morto in Cilento : ecco perchè non è stato possibile geolocalizzare la telefonata di Simon : In Italia manca ancora una tecnologia, la Advanced mobile location (Aml), che permette di individuare con esattezza la posizione. È anche per questo che ci sono voluti giorni per trovare Simon Gautier

Salerno - Trovato morto Simon Gautier : Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'escursionista francese Simon Gautier, disperso da ormai nove giorni nelle campagne del Cilento. Il corpo del 27enne è stato individuato oggi dagli uomini del soccorso alpino, grazie all'ausilio di droni, in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro (SA).Gautier, residente a Roma da un paio di anni per motivi di studio, aveva pianificando una ...