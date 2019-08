Trento | nigeriano senza biglietto ferisce controllori e poliziotti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Federico Garau Completamente ubriaco, lo straniero ha scatenato il panico a bordo di un bus della linea 17, dove è stato sorpresoregolare titolo di viaggio. Si trovava in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno In condizioni psicofisiche alterate, ha prima aggredito tre, poi si è scagliato con violenza contro alcuni agenti della polizia locale diintervenuti sul posto. Responsabile un, salito durante la tarda mattinata di ieri a bordo di un bus della linea 17. Sono all'incirca le 13:30, quando tre operatori di Trentino Trasporti, già presenti sul mezzo, avvicinano lo straniero per verificare il possesso del titolo di viaggio. In preda ai fumi dell'alcol, l'uomo, trovato sprovvisto di, ha dato in escandescenze nel momento in cui igli hanno comunicato la sanzione ai suoi danni iniziando a compilare l'apposito ...

