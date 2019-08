Trentino | moria di pecore nei pascoli in alta quota | 180 animali trovati senza vita a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019)diin, sulle montagne del. Su un gregge di 600 capi, ben 180sono statineidi Borzago, sopra Spiazzo Rendena. Praticamente una strage che ha interessato quasi un terzo degli ovini, arrivati, secondo quanto accertato dalla Stazione della Forestale di Spiazzo, il 6 luglio dalla provincia di Modena. Qual è la causa? Malattia o denutrizione? Nel primo caso dovrebbero essere adottati provvedimenti sanitari anche nei confronti degli altri. Nel secondo caso, invece, potrebbero scattare denunce per maltrattamenti nei confronti di chi si è occupato del trasferimento in montagna e della cura del gregge. La risposta arriverà dagli esami autoptici che saranno eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con sede a Legnaro, alle porte di Padova. Ma qualche valutazione è già stata fatta: pare che le...

