romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-08-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Arezzo-Monte San Savino - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Arezzo e Monte San Savino per traffico in... -
Dalla Rete Google NewsRoma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt - Il Messaggero
Roma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt Il Messaggero
Caos sulla Roma-Fiumicino. Nonostante dopo l'incidente sia stata riaperta l'autostrada A91 Roma-Fiumicino, le ripercussioni sul traffico sono state ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE. UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA. PER LAVORI SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE. UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA. PER LAVORI SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE. BUONA IN GENERALE LA SITUAZIONE ANCHE IN CITTÀ NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI DA SEGNALARE AD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE E CHE POTREBBE PROVOCARE DEI RALLENTAMENTI DEI RALLENTAMENTI PER LAVORI INVECE SONO SEGNALATI SULLA PONTINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LO SV DEL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO E PARCO DE MEDICI. LUNGO LA STATALE PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI. NEL QUARTIERE MONTEVECCHIO RIAPERTA VIA ANTON GIULIO BARRILI, RIMASTA CHIUSA TRA VIA ALESSANDRO POERIO E LARGO ALFREDO ORIANI. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE. ATTENZIONE, ANCHE LUNGO LA STATALE PONTINA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PRATICA, VERSO POMEZIA. IN CITTÀ INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA, TRA IL BIVIO A24 E LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, VERSO SAN GIOVANNI. IN ZONA ESQUILINO, INCIDENTE SU VIA PRINCIPE EUGENIO, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DI VIA LA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE E CODE LUNGO LA SS148 PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA, VERSO LATINA. IN CITTÀ SI REGISTRANO AL MOMENTO ALCUNI INCIDENTI: NEL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DEI CASTANI, CODE, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEI GERANI. INCIDENTE, IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA VENTI SETTEMBRE. UN TERZO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE IN PROSSIMITÀ DI VIA LAURENTINA. A MONTEVERDE, CHIUSA PER LAVORI URGENTI, VIA BARRILI, TRA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 11 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO IN CITTÀ SOLO QUALCHE DIFFICOLTÀ, DOVUTA AD ALCUNI INCIDENTI. NEL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DEI CASTANI, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEI GERANI. INCIDENTE LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO, SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO. UN TERZO INCIDENTE, IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA VENTI SETTEMBRE. A MONTEVERDE, CHIUSA PER LAVORI URGENTI, VIA BARRILI, TRA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI Roma. POSSIBILI RALLENTAMENTI SOLO A CAUSA DI INCIDENTI. SU VIALE DELL’UNIVERSITÀ, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELLE SCIENZE, IN ZONA CAPANNELLE, IN VIA APPIA NUOVA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE CAPANNELLE. ED IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO. REGOLARE AL MOMENTO LA VIABILITÀ LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. TRASPORTO PUBBLICO. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA FL1 ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 10 : 00 : DUE INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI: – SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL CASALE DELLA SERGETTA, CI TROVIAMO TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE – IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO. SULLA VIA AURELIA, IN USCITA DA Roma, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 09 : 30 : DUE INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI: – SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL CASALE DELLA SERGETTA, CI TROVIAMO TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE – IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO. SULLA VIA AURELIA, IN USCITA DA Roma, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE È UN INCIDENTE A PROVOCARE DISAGI NEL TRATTO LAURENTINA – ARDEATINA; SIAMO QUINDI IN DIREZIONE DELL’APPIA E DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE. IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105. VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE È UN INCIDENTE A PROVOCARE DISAGI NEL TRATTO LAURENTINA – ARDEATINA; SIAMO QUINDI IN DIREZIONE DELL’APPIA E DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE. IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105. VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico AL MOMENTO SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE SALARIA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LAVORI CHE TERMINERANNO IL 2 SETTEMBRE. LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. LUNGO VIA OSTIENSE, DIVIETO DI TRANSITO PER ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico AL MOMENTO SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE SALARIA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LAVORI CHE TERMINERANNO IL 2 SETTEMBRE. LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. LUNGO VIA OSTIENSE, DIVIETO DI TRANSITO PER ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGIATA INTERNA TRA PONTINA E LA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO PER QUANTO RIGUARDA ...