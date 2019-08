Torino ko in Europa League e qualificazione adesso in salita | blitz del Wolves | finisce

Il Torino è stato battuto 3-2 dal Wolverhampton nell’andata dei playoff di Europa League : Il Torino ha perso 3-2 contro il Wolverhampton nella partita di andata dei playoff di UEFA Europa League, giocata giovedì sera allo Stadio Olimpico di Torino. In un incontro tutto sommato equilibrato, il Torino ha però sofferto le qualità degli

Su Tv8 i playoff di Europa League con Torino-Wolverhampton

Torino - i convocati di Mazzarri per l’Europa League : c’è Izzo : Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Wolverhampton, gara di andata del play-off per l’accesso in Europa League. Sono 21 i calciatori chiamati. Portieri: Sirigu, Gemello, Rosati. Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, N’Koulou, Singo. Centrocampisti Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Rincon Attaccanti: ...

Torino - Mazzarri presenta la gara contro il Wolves : tutte le insidie per il match di Europa League : Il Torino si prepara per il nuovo turno di Europa League, di fronte un avversario sicuramente difficile come il Wolves, interessanti dichiarazioni della vigilia da parte dell’allenatore Walter Mazzarri. “Il Woverhampton non ha certo bisogno di presentazioni, visto che ha fermato il Manchester United, che e’ una delle prime squadre al mondo – avverte – Hanno fatto gli stessi nostri punti e ottenuto lo stesso ...

