Tokyo 2020 – E’ già febbre olimpica | boom di richieste per i biglietti! E i prezzi

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani tracinano l’Italia in finale : gli azzurri si giocheranno Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Ancora 4 penalità per la Svezia con Maryn Baryard-Johnsson che si inserisce all’ottavo posto alle spalle di Marziani con 7.25 12.19: La Gran Bretagna, invece, non sbaglia un colpo: Holly Smith completa il secondo percorso netto dei britannici e si insedia al quinto posto davanti agli azzurri: settimo Marziani, nono Pisani 12.16: L’ITALIA E’ FRA LE PRIME DIECI! A ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Bene Marziani e Pisani : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Mezzo disastro per l’irlandese Cian O’Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L’olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la ...

Vela - Test Event Tokyo 2020 : poco vento nell’ultima giornata - gli equipaggi italiani lontani dalle posizioni di vertice : Si è concluso nella mattinata italiana il Test Event di Tokyo 2020, fondamentale appuntamento di avvicinamento alle Olimpiadi del prossimo anno andato in scena nelle acque giapponesi di Enoshima. La spedizione azzurra ha festeggiato nella penultima giornata il successo di Ruggero Tita e Caterina Banti nei Nacra 17 e il secondo posto di Mattia Camboni negli RS:X, ma ha assistito all’ultimo atto da spettatrice dato che nessuna imbarcazione ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti : l’Italia cerca la rimonta per giocarsi Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA Marziani! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L’azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell’ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Fossali porta l’arrampicata ai Giochi! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia risale al 12esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : i convocati dell’Italia. Otto azzurri a caccia della qualificazione a Tokyo 2020 : Sono stati diramati i nomi degli azzurri convocati per i Mondiali senior di Pentathlon moderno, che si terranno a Budapest, in Ungheria dal 2 al 7 settembre: si tratta di una rassegna iridata molto importante, che mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per ciascuna delle prove individuali. Si parte lunedì 2 con la staffetta femminile, mentre il giorno seguente si terrà quella maschile. Si entrerà nel vivo poi con le qualifiche ...

Judo - Mondiali 2019 : appuntamento chiave per la qualificazione olimpica. La situazione degli azzurri nei ranking verso Tokyo 2020 : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi, tra quattro giorni si farà sul serio con la prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo, in programma dal 25 agosto al 1° settembre. Oltre al valore intrinseco di una rassegna iridata, la manifestazione avrà una valenza cruciale anche in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 dato che verranno messi in palio la bellezza di 2000 punti per il ranking a Cinque Cerchi. L’Italia ...

Vela - Test Event Tokyo 2020 : Tita/Banti in trionfo nei Nacra 17 - Camboni secondo nell’RS : X! : Fantastica giornata per la Vela olimpica italiana, impegnata in questi giorni ad Enoshima per il Test Event in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sul campo di regata che ospiterà le gare olimpiche dell’anno prossimo, la selezione tricolore ha raccolto due piazzamenti sul podio di grande valore considerato l’altissimo livello del campo partenti in una sorta di prova generale dell’Evento a Cinque Cerchi. Oggi sono andate in ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Fossali porta l’arrampicata ai Giochi! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia risale al 12esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : Italia ancora distante dal vertice nel settore femminile. Qualificazione a Tokyo 2020 difficilissima : L’Italia del settore femminile della Canoa velocità continua a soffrire, tanto che alla cronica assenza di azzurre competitive in campo internazionale nella canadese, si sono aggiunte le selezioni interne prima dell’inizio dell’ultimo ritiro della Nazionale, che hanno portato i tecnici ad individuare le atlete da schierare in tre delle quattro specialità olimpiche del kayak, non formando neppure il K4 500. Così per quanto ...