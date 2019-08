Titoli di Stato | tasso sui Btp in calo ma nell’Eurozona solo quelli greci pagano di più

Per la prima volta la Germania ha venduto Titoli di stato trentennali con interesse negativo : Per la prima volta la Germania ha venduto titoli di stato trentennali con interesse negativo: significa che chi li ha comprati, tra trent’anni riceverà meno di quanto ha pagato oggi. Con la vendita di questi titoli di stato (chiamati anche

Crescita - i Titoli di Stato Usa a due anni rendono più dei treasury decennali : segnale che anticipa recessione. Borse in rosso : Nel giorno in cui dalla Germania arriva la notizia che il pil è tornato negativo e la produzione industriale cinese rallenta scendendo ai minimi dal 2002, anche i titoli di Stato statunitensi danno segnali preoccupanti sullo Stato di salute dell’economia. Per la prima volta dal 2007, il tasso pagato dai treasuries statunitensi a dieci anni è sceso sotto quello dei titoli a due anni, dopo che in primavera lo stesso era accaduto per i ...

Titoli di Stato : nel 2019 servono 125 miliardi. Sui conti l’ipoteca dello spread : Il Tesoro ha già raccolto 284 miliardi nel 2019 con BoT e BTp, ne mancano 125. Dopo la forte domanda degli ultimi mesi, in futuro potrà pesare la turbolenza sui mercati

Btp in contromano. In Ue Titoli di stato a tassi negativi - in Italia aumentano : I rendimenti dei BTp sono balzati di 43 centesimi in due giorni mentre tutti gli altri Paesi hanno il problema opposto, e cioè tassi troppo bassi. Ormai nel mondo ci sono circa 15mila miliardi di titoli di stato con tassi nominali negativi. E circa 30mila miliardi con tassi reali negativi

Draghi prepara il bazooka ma i Titoli di Stato pagano la crisi Lega-5Stelle. Sale lo spread : La Bce è pronta a intervenire: Francoforte ribadisce il messaggio di Mario Draghi, quello di un nuovo bazooka in arrivo a settembre di fronte alle difficoltà dell’economia. Ma i Btp italiani - che avrebbero di che festeggiare dal nuovo giro di quantitative easing in arrivo e con il Giappone che a maggio ha comprato la cifra record di 2,4 miliardi di euro di titoli italiani vista l’attrattiva dei rendimenti italiani - ...

Trent’anni senza rendimenti : ?il paradosso dei Titoli di Stato : Tutti sotto zero i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. Scendono in negativo anche il trentennale olandese e il decennale irlandese. Motivo: la politica Bce e le tensioni tra Cina e Usa. L’eccezione:?il BTp decennale italiano, pur in calo, rende l’1,57%. Sopra zero

Ai cinesi non piace più Donald Trump : e il segnale lo lanciano con i Titoli di Stato : L'Europa ha soprasstao la Cina nel possesso dei titoli di Stato Usa. Cosa significa e quali scenari apre questa svolta lo spiega Carlo Altomonte, professore della Bocconi Chi controlla il debito pubblico italiano"

La Fed e il taglio dei tassi : ecco l’impatto su Titoli di Stato e corporate bond : Negli ultimi 30 anni il primo taglio dei tassi Usa ha avuto impatto limitato nel tempo (e anticipato) sui titoli di Stato e sui corporate bond

Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile in area 197 punti base dopo i 198 punti toccati al termine della seduta di ieri. Il rendimento del decennale scende leggermente all'1,57%.

Europa sottozero sui Titoli di Stato : tassi negativi per il 62% : Francia e Belgio sono soltanto gli ultimi due Paesi all’interno dell’Eurozona ad aver visto precipitare sottozero i tassi dei propri titoli di Stato decennali. Prima di loro, fra gli...

Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 188 punti base dopo la chiusura di ieri allo stesso livello. Il rendimento del decennale si attesta in area 1,51%.

Milano, 22 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in leggero calo rispetto alla chiusura di venerdì, quando era risalito dai minimi a un anno ritoccando quota 193 punti. In avvio di seduta, il differenziale è a quota 191 punti base, secondo la piattaforma Mts: il rendimento del decennale è in discesa e si attesta all'1,59%.

Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il rendimento del decennale che si ferma a 1,56%. In giornata, il rendimento è sceso a 1,50%, ai minimi da ottobre 2016, con lo spread in area 181-182 punti.

Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in ulteriore calo, sotto i 190 punti base raggiunti nella chiusura di ieri. Il differenziale inizia gli scambi sul mercato obbligazionario a 188 punti base: il rendimento del decennale scende all'1,63%.