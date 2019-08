Tiro a volo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | Lodde eguaglia il record del mondo e vola in

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Semplicemente perfetto. Luigi, veterano azzurro della nazionale di, non sbaglia un colpo nel corso delle qualificazioni dello skeet maschile centrando la finale – nel corso dell’ultima gara della quarta tappa delladel, in corso di svolgimento a– con uno straordinario 125/125. Il sardo guida quindi il gruppo che, oltre a lui, comprende l’egiziano Azmy Mehelba (122+20), i finlandesi Eetu Kallioinen (122+19+2) e Oskari Kossi (122+19+1), il francese Erik Delaunay (122+5) e infine il norvegese Jonas Filtvedt (121+2), bravo a spuntarla nello shoot off decisivo di accesso alla gara per il podio e per le due carte olimpiche in palio, verso Tokyo 2020, contro l’atleta della Repubblica Ceca Jaroslav Lang (121+1) e il danese Jesper Hansen (121+1).Nulla da fare invece per Marco Sablone (119/125) e Elia Sdruccioli (117/125), i ...

