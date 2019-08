Tiro a volo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | Lodde centra la finale eguagliando il record del

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Semplicemente perfetto. Luigi, veterano azzurro della nazionale di, non sbaglia un colpo nel corso delle qualificazioni dello skeet maschilendo la– nel corso dell’ultima gara della quarta tappa delladel, in corso di svolgimento a– con uno straordinario 125/125. Il sardo guida quindi il gruppo che, oltre a lui, comprende l’egiziano Azmy Mehelba (122+20), i finlandesi Eetu Kallioinen (122+19+2) e Oskari Kossi (122+19+1), il francese Erik Delaunay (122+5) e infine il norvegese Jonas Filtvedt (121+2), bravo a spuntarla nello shoot off decisivo di accesso alla gara per il podio e per le due carte olimpiche in palio, verso Tokyo 2020, contro l’atleta della Repubblica Ceca Jaroslav Lang (121+1) e il danese Jesper Hansen (121+1). Nulla da fare invece per Marco Sablone (119/125) e Elia Sdruccioli (117/125), i ...

