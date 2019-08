THE HANDMAID' S TALE - Recensione 3x13 Mayday SEASON FINALE

Fonte : lostinaflashforward

(Di giovedì 22 agosto 2019) Finalmente nel mondo di The'sle cose iniziano a cambiare in meglio, in uncome mai visto di recente in una serie TV. "" ha concluso di fatto le vicende centrali che ci hanno accompagnato negli ultimi episodi della stagione, ma ha aperto la porta a uno scenario radicale per il tessuto stesso della storia così come l'abbiamo vista finora. Con regia di Mike Barker (uno dei registi chiave della serie) e sceneggiatura dello showrunner Bruce Miller, ilmostra il compiersi dell'epica impresa di June, anche se con qualche imprevisto, e l'inizio della fine per Fred e anche per Serena.-Spietata: Ilsi apre con un flashback che ci riporta a pochi attimi dopo che June è stata separata da Luke e Hannah. Infatti lei, assieme ad altre donne, viene condotta in una specie di magazzino (simile a quello delle marte mostrato dal comandante Lawrence a June), ...

xlovatoast : Ho appena guardato l’episodio S01E10 di The Handmaid's T...! #tvtime - micaMichela : Ho finito The Handmaid's tale, due palle infinite ma questo non mi ha impedito di creare un nuovo mare salato di lacrime - kellycloss1 : @madeusramao the handmaid's tale é só sucesso -