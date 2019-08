Temptation Island Vip : Tina Cipollari Contro Er Faina!

Stefano Bettarini : "Dopo Temptation Island Vip - Nicoletta è ancora più gelosa. Mi ha fatto anche seguire da un detective..." : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini presero parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi che tornerà presto in onda su Canale 5 con la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Per la cronaca, la prima edizione fu condotta da Simona Ventura, ex moglie di Bettarini.L'ex calciatore, nonostante i 2 anni di fidanzamento e la relazione solida che ha costruito con la propria ...

Temptation Island Vip - lo sfogo di Er Faina dopo l’attacco di Vladimir : Temptation Island Vip, Damiano Er Faina concorrente: le polemica continua Continua la polemica riguardante la partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip. L’influencer farà parte del cast della versione Vip del reality insieme alla fidanzata Sharon. Da quando sono trapelati i nomi delle coppie che parteciperanno a questa nuova edizione le polemiche non […] L'articolo Temptation Island Vip, lo sfogo di Er Faina dopo ...

Temptation Island - Er Faina : "Se date figli ai gay mi inc***". Imbarazzo Mediaset : terremoto per la Marcuzzi? : Diventato famoso ai molti dopo che il programma Temptation Island Vip - che andrà in onda a settembre su Canale5 - ha fatto il suo nome, Er Faina ha scatenato caos nel mondo dello showbusiness, ma non solo. A far scoppiare lo scandalo, stavolta, sono state le affermazioni dello youtuber romano in me

Temptation Island Vip - Tina Cipollari attacca un concorrente : Continuano le polemiche sul nuovo cast di Temptation Island Vip e Tina Cipollari attacca un concorrente. L’opinionista di Uomini e Donne non è intervenuta riguardo la bufera che ha travolto lo show di Maria De Filippi, ma lo ha fatto parlando della versione vip di Temptation Island. Fra i protagonisti più discussi di questa edizione c’è Damiano Coccia, detto Er Faina, e conosciuto per essere il più celebre “odiatore del ...

Temptation Island Vip : Tina Cipollari Contro Er Faina! : La presenza di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip fa scatenare numerose polemiche. Ora è Tina Cipollari ad intervenire con delle foto molto particolari su Instagram. Da un po’ di tempo sono arrivati i primi nomi di coloro che parteciperanno a Temptation Island Vip. Se molti sono passati in secondo piano, alcuni hanno scatenato grande disappunto, in particolare Er Faina. In particolar modo Tina Cipollari, nelle ultime ore, si è ...

Temptation Island Vip 2019 - Tina Cipollari attacca Er Faina ribattezzandolo "Er maiale" : E' probabilmente tra i nomi più discussi da quando è uscita la lista delle coppie partecipanti alla seconda edizione di Temptation Island VIP, il commentatore del web che non ha peli sulla lingua Damiano Coccia più conosciuto come 'Er Faina' oltre ad essersi attratto le antipatie degli utenti del web che contestano la sua presenza nel reality show di Canale 5 per aver criticato questo o quel vip si sta ritrovando una selva di celebrità contro ...

Temptation Island news - è guerra tra Er Faina e Chiofalo : nuovo botta e risposta : Temptation Island Vip, Er Faina continua a far discutere: provocazioni a Francesco Chiofalo Temptation Island Vip 2019 deve ancora cominciare, ma i dibattiti sui social non mancano di certo! Il protagonista che sta facendo discutere più di tutti è Er Faina, che con i suoi video su Facebook attaccava e criticava, e derideva, diversi personaggi […] L'articolo Temptation Island news, è guerra tra Er Faina e Chiofalo: nuovo botta e risposta ...

Temptation Island Vip - Tina Cipollari contro lo youtuber Er Faina : "Er maiale" : La conferma della partecipazione dello youtuber romano Er Faina, all'anagrafe Damiano Coccia, alla nuova edizione di Temptation Island Vip, che andrà in onda da settembre su Canale5, non è andata giù a molti. Lo youtuber infatti aveva conquistato i suoi follower in quanto voce fuori dal coro, e quin

Temptation Island Vip - Er Faina ‘offeso’ da Tina Cipollari : “Er maiale” : Tina Cipollari contro Damiano Er Faina di Temptation Island Vip: il motivo Con l’annuncio della partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip, si sono abbattute numerose polemiche e proteste sui social, accusato di aver insultato fino a qualche mese fa Barbara D’Urso. In realtà nelle grinfie di Er Faina di Temptation Island Vip sono caduti vari personaggi televisivi, come Tina Cipollari. Nel corso degli anni sono state ...

Paola Ferrari punge la Ventura : «Non riesco a capire la connessione fra Temptation Island Vip e un programma sul calcio» : Paola Ferrari La Domenica Sportiva sta per (ri)accogliere tra le sue braccia Paola Ferrari. Quest’ultima – da domenica 25 agosto alle 23.00 su Rai 2 – tornerà a condurre dopo cinque anni il programma sportivo più longevo della tv italiana. La Ferrari, però, non sarà l’unico volto femminile ad occuparsi di calcio: sulla stessa rete arriverà presto Simona Ventura, che con La Domenica Ventura terrà banco nel mezzogiorno ...

Temptation Island Vip - Tina Cipollari contro Er Faina : Temptation Island Vip, Tina Cipollari si schiera contro Er Faina e ci va giù pesante Niente, non c’è proprio nulla da fare. Nessuno sembra volere Er Faina, la star del web, a Temptation Island Vip. Tutti gli stanno dando contro, da ex tronisti a utenti del web e ora ci si è aggiunta anche Tina […] L'articolo Temptation Island Vip, Tina Cipollari contro Er Faina proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip - Chiofalo attacca Er Faina : 'Ha deluso tutti noi' : Damiano Er Faina con la sua fidanzata Sharon compone una delle sei coppie che prenderà parte a Temptation Island Vip: la notizia della presenza dello youtuber al reality non è piaciuta a molti utenti del web che si sono schierati contro di lui. Tra questi anche Francesco Chiofalo, che ha fatto parte del cast di Temptation Island in qualità di fidanzato prima e lo scorso anno in qualità di tentatore. Il motivo è legato al modo in cui Damiano si è ...

Temptation Island Vip 2019 - Lenticchio contro Er Faina : "Pagliaccio - venderebbe sua madre per quattro follower" : L'annunciata partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip, insieme alla compagna Sharon Macri, continua a far discutere sui social. In particolare, l'influencer è accusato di incoerenza per aver accettato di partecipare al reality show dopo aver fortemente criticato quel genere televisivo. Temptation Island Vip, Er Faina si difende da tutte le accuse Dalle opinioni su Barbara ...

Temptation Island Vip - la Ventura mette Like ad un post di critiche. Poi ci ripensa : Simona Ventura mette Like ad un commento critico su Temptation Island Vip, poi ci ripensa. La trasmissione di Maria De Filippi inizierà fra qualche settimana. Al timone dello show, dopo la fortunatissima prima edizione guidata dalla Ventura, ci sarà Alessia Marcuzzi. Le due conduttrici in passato si sono scontrate a distanza, fra frecciatine e commenti al vetriolo per via dell’Isola dei Famosi (e del caso Fogli-Corona). Per uno strano ...