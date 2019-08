“Temo solo per Maria” Maurizio Costanzo | le parole tristi per la moglie

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019) È uninnamorato pazzo quello che si è raccontato ai microfoni esclusivi del settimanale di gossip “Chi”. Un conduttore che si spoglia delle sue tradizionali vesti istituzionali per mettersi a nudo e parlare di quello che ha dentro: l’amore verso la famiglia, verso i suoi figli e soprattutto verso laMaria De Filippi. Sono proprio verso di lei lepiù dolci che l’autore e conduttore televisivo si sente di spendere. Partendo proprio dagli ultimi momenti insieme, quelli in vacanza: “È una estate come tante. Io a casa, Maria in barca. Dopo pranzo ci separiamo, per poi ritrovarci alle 19. Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata”. Insomma il ritratto stesso dell’amore, per un coppia che va avanti ormai dal 1995. dopo la ...

