Taranto | scomparso da nove giorni | trovato senza vita in una grotta a Palagiano

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Un uomo di 32 anni, Domenico Bello,fa in provincia di, è statoieri 21 agostoin unanon lontano da, vicino al confine con il comune di Mottola. La scoperta è avvenuta tra l'altro non molto lontano da una pista di go-kart. Il corpo esanime della vittima è statoda due vigilantes, i quali poi hanno allertato i carabinieri, che sono giunti immediatamente sul luogo del fatto di cronaca. Sul posto si sono recati anche il sostituto procuratore Giorgia Villa e il medico legale: lo stesso ha disposto l'autopsia, in modo da chiarire una volta per tutte le cause del decesso dell'uomo....

