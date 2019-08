Tanti e forti temporali nei prossimi giorni | ecco il tempo del fine settimana

Terrore in Indonesia per il rischio tsunami : dopo il fortissimo terremoto gli abiTanti sono corsi verso i monti : Il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia ha avuto l’epicentro nell’oceano, a 185 chilometri a sud-est di Manado, capitale del Sulawesi settentrionale. La scossa ha provocato il panico nella città di Ternate, nell’arcipelago delle Isole Molucche. Gli abitanti sono corsi verso zone più alte. L'articolo Terrore in Indonesia per il rischio tsunami: dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti sembra ...

Stromboli - forti esplosioni nel cratere del vulcano : incendi nelle zone sottosTanti - turisti si tuffano in mare : Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall’Ingv di Catania. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Dei turisti per paura si sono lanciati in mare. “Vediamo una colonna di fumo nero dal vulcano, abbiamo sentito un boato molto forte, metà dell’isola di Stromboli non si vede”. Così un testimone ...