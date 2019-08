Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019)comunale milanese Pietro, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Dopo essere stato arrestato lo scorso 7 maggio nella maxi inchiesta milanese su un giro die appalti pilotati, è stato scarcerato su decisione del Tribunale deldiè accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito. Per la difesa, il politico di Forza Italia “non è stato corrotto” dall’imprenditore della Ecol-service Daniele D’Alfonso e, se i pm vogliono ipotizzare che abbia preso soldi per facilitarlo negli appalti Amsa (l’azienda milanese dei rifiuti), al massimo si può contestare un “traffico di influenze illecite” che non giustifica, da codice, la custodia cautelare in carcere. Questo ha sostenuto l’avvocato Nadia Alecci ...

TutteLeNotizie : Tangenti Milano, il Riesame dispone la scarcerazione di Tatarella: l’ex consigliere di Fi… - ioriop : Le tangenti a Legnano, l'assessore arrestata intercettata: 'Ho fatto accordo con Salvini' - leggoit : Tangenti, scarcerato l'ex consigliere Tatarella: va ai domiciliari -