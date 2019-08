Taglio parlamentari | Rosato a Omnibus | “D’accordo sulla riduzione ma modificando il

Zingaretti detta nomi e condizioni al M5s : no Taglio parlamentari - via dl sicurezza e no Conte bis : Le tre richieste "inderogabili" di Nicola Zingaretti preoccupano il Movimento 5 Stelle: il segretario del Partito Democratico avrebbe subordinato le trattative per la formazione di un nuovo governo a un accordo preventivo sulla manovra economica, alla rinuncia al taglio dei parlamentari e alla cancellazione dei due decreti sicurezza. E resta il veto su Giuseppe Conte.Continua a leggere

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e 5 Stelle. Zingaretti : “Disponibili a nuova maggioranza per governo di svolta”. Ma tra condizioni c’è la modifica del Taglio dei parlamentari : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: oggi tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita al “governo di svolta“. Partito democratico e 5 stelle, che da giorni continuano a rimettersi nelle mani del capo dello Stato, dovranno dimostrare che fanno sul serio e che ...

Crisi di governo - il no del Pd al Taglio dei parlamentari. Zingaretti porta al Colle 3 paletti che mettono a rischio la trattativa con M5s : La trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle comincia in salita. A tre ore dall’arrivo della delegazione del M5s al Quirinale, un retroscena confermato da più parti rischia di far fallire l’interlocuzione tra dem e grillini. Questa mattina, infatti, Nicola Zingaretti avrebbe consegnato nelle mani di Sergio Mattarella tre condizioni per far partire una possibile trattativa con il M5s. Non cinque, come quelle del documento approvato ...

Taglio parlamentari - Pd avrebbe detto no : 13.55 Dopo l'atteso colloquio tra la delegagazione del Pd, guidata dal leader Zingaretti, e il Presidente Mattarella escono tre punti, riferiti dai media, che per i Dem sarebbero imprescindibili per il nuovo governo Pd-M5S. I tre punti rappresentano la discontinuità con il passato governo M5S-Lega. Primo punto: abolizione totale dei due Dl Sicurezza. Secondo punto: accordo di massima, prima della formazione del governo,sulla misure della ...

Che fine fa il Taglio dei parlamentari? : Mancava un solo voto alla sua approvazione definitiva, ma con le dimissioni di Conte i lavori parlamentari vengono bloccati: se ne riparlerà se si forma un nuovo governo

Governo : Attilio Fontana - ‘noi coerenti - Taglio parlamentari poi il voto’ : Milano, 20 ago. (AdnKronos) – “Coerenza, lealtà. Due parole che oggi al Senato sono state utilizzate con superficialità prossima alla sfacciataggine”. Inizia così l’interventio affidato a Facebook dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la rottura dell’asse di Governo Lega- M5S. “Io ho in mente due passaggi avvenuti a Bruxelles poche settimane fa: l’elezione del Presidente della ...

