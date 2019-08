Spagna | allarme mondiale per epidemia record di listeriosi | ha già causato 2 morti

Epidemia di listeriosi in Spagna : alto rischio di contagio - è allarme internazionale : Mentre in Spagna una donna morta ed è confermato il contagio di 150 persone per listeriosi, con altri 529 test in corso, il ministero della Salute di Madrid ha attivato l’allerta e i sistemi di comunicazione con le autorità europee e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a causa “della possibilità che ulteriori casi vengano scoperti in altri Paesi”. Lo ha riferito El Pais, facendo riferimento all’Epidemia ...

