Softball | European Cup Winners Cup 2019 | Forlì ha già la finale in tasca! Decisivo il

Softball - European Premiere Cup 2019 : Bollate e Bussolengo ne vincono una a testa - poi le padrone di casa conquistano il derby : Nella prima giornata della seconda fase dell’European Premiere Cup 2019, il destino delle due formazioni italiane si incrocia, dal momento che Bollate e Bussolengo prima vincono rispettivamente contro Carrousel e Zraloci Ledenice, poi si ritrovano l’una contro l’altra. A vincere il derby è la squadra che ospita la competizione ai danni delle campionesse d’Italia. Bollate, nel primo match, mette in cascina il successo fin ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : Bollate e Bussolengo a punteggio pieno - derby nella seconda fase : Ultima giornata di gare per quanto riguarda la prima fase della European Premiere Cup di Softball 2019, in cui si è confermato il dominio delle due italiane, con la padrona di casa Bollate in grado di chiudere il girone sconfiggendo 15-3 le slovacche del Trnava, imponendosi davanti alle ceche dello Zraloci Ledenice e alle svizzere del Barracudas. Nel girone B è invece stata Bussolengo a far voce grossa, conquistando il quinto successo ...

Softball - European Cup Winners Cup 2019 : doppio successo di Forlì che chiude al comando la prima fase : Doppia vittoria per Forlì nella terza giornata della Cup Winners Cup 2019 in corso di svolgimento a Praga, in Repubblica Ceca. Il Poderi dal Nespoli, infatti, vince sia contro le francesi del Les Pharaons di Evry che contro le ceche Eagles di Praga, rispettivamente con i punteggi di 10-0 e 7-0. Forlì si guadagna, in questo modo, il primato nel girone e l’accesso alla seconda fase portandosi dietro uno score di due vittorie (contro Praga e ...

Softball - European Winners Cup 2019 : doppio successo di Forlì - domani caccia al pokerissimo : Seconda giornata di gare della European Winners Cup 2019, in cui prosegue la marcia di Forlì, che nel gruppo A resta a punteggio pieno, sconfiggendo 7-0 le spagnole del Rivas e 9-1 le austriache del Vienna, mentre con una partita in meno ci sono le padrone di casa del Praga Eagles, le quali affronteranno proprio le romagnole nell’ultimo atto. Nel gruppo B vincono ancora le olandesi del Terrasvogels, per 4-2 sulla Nuova Zelanda, a sua volta ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : Bollate e Bussolengo ancora in testa dopo la seconda giornata : Day 2 in quel di Bollate, dove è in corso la European Premiere Cup di Softball 2019, in cui le padrone di casa sono state capaci di proseguire il filotto di vittorie, sconfiggendo 2-1 le francesi del Les Comanches, nel gruppo A, con le svizzere del Barracudas vittoriose 1-0 sulle slovacche del Trnava Panthers, piegate però dalle ceche del Zraloci Ledenic 7-6. Vince ancora anche Bussolengo, per 9-6 sulle olandesi dell’Olympia Haarlem, che ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : due vittorie per Bussolengo nella prima giornata - vince anche Bollate : prima giornata di gare per quanto riguarda la European Premiere Cup di Softball 2019, che in quel di Bollate sta mettendo di fronte i migliori club del Vecchio Continente, con le padrone di casa capaci di iniziare bene il proprio cammino, sconfiggendo 5-2 le ceche del Zraloci Ledenice, dopo aver annichilito anche le svizzere del Barracudas per 12-2, con le elvetiche che però si sono rifatte contro le francesi del Les Comanches, ancora a secco di ...

Softball - European Winners Cup 2019 : inizio positivo per Forlì - Neunkirchen sconfitto 10-0 : Inizia sotto il segno di Forlì l’edizione 2019 della European Winners Cup, classico torneo di Softball in corso a Praga, in cui le romagnole partono col piede giusto, sconfiggendo le tedesche del Neunkirchen all’esordio nel gruppo A, con le teutoniche travolte per il medesimo punteggio anche dalle spagnole del Rivas, a punteggio pieno dopo il 12-3 rifilato al Wien. Bene anche le padrone di casa, le Eagles Praga, vittoriose contro le ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : due italiane a Bollate - a caccia del titolo continentale : La calda estate del Softball si arricchisce di un nuovo ed importante capitolo, con la European Premiere Cup 2019 che metterà di fronte le migliori formazioni del Vecchio Continente, e lo farà proprio nel Bel Paese, a Bollate, con le padrone di casa inserite nel gruppo A insieme alle francesi del Les Comanches, alle svizzere del Barracudas, alle slovacche del Trnava e alle ceche del Zraloci Ledenice. Presente anche la Specchiasol Bussolengo, che ...