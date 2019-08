Serie A | entusiasmo Micchicché | “Date mercato e Boxing Day | ecco perché abbiamo cambiato

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Ci sono tante novità inA, siamo tutti in attesa. Speriamo in un meraviglioso spettacolo nei 90 anni del girone unico. Con il ritorno del Verona,tutte e 12 le squadre che hanno vinto in questi anni ai nastri di partenza“. Un entusiasta Gaetano Miccichè, Presidente della Lega diA, ha presentato su Radio Sportiva il nuovo campionato 2019-20 al via sabato. “La qualità dell’offerta è l’elemento vincente e questo è stato compreso da tutti i club. Quest’anno sono arrivati tanti campioni per oltre 1 miliardo di spesa: migliorerà la passione, oltre che il livello delle partite“. “Le date delmantenuto le stesse date delle altre leghe tranne la Premier. L’anno scorso c’erano state proteste da parte di presidenti e direttori sportivi che lamentavano problemi ad operare quando altrove il ...

