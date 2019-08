Serie A 2019-20 | Siamo ritornati ad essere il Campionato più bello d’Europa?

Calcio - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Napoli 3-4. Esordio di fuoco al Franchi - Insigne decide una partita pazzesca : Primi novanta minuti ad alto tasso di emozioni per Fiorentina e Napoli al Franchi. A vincere è la formazione allenata da Carlo Ancelotti, che riesce a spuntarla per 3-4 cominciando col ribaltare l’1-0 nel finale del primo tempo e finendo con il ritrovare due volte ulteriori il vantaggio perduto. Il primo gol viola è di Pulgar, cui seguono quelli di Milenkovic e Boateng, ma per i partenopei sono decisivi i due di Insigne e quelli di Mertens ...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : calcio d’inizio al Franchi - Chiesa sfida Mertens : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 C’è il tutto esaurito al Franchi per questa sfida, che nelle intenzioni dei viola vuole rappresentare un nuovo inizio dopo il disastroso finale di campionato della stagione 2018-2019. Sul fronte del Napoli mancano Milik e Lozano, il che potrebbe dare varie chance in più ai padroni di casa. 20:25 C’è un dato statistico particolare che fa sorridere il Napoli, che non perde ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : una Vecchia Signora bella a metà vince al Tardini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per seguire Fiorentina-Napoli! 20.02 La Juventus parte con una vittoria nella nuova Serie A 2019/20 vincendo 1-0 allo Stadio Tardini contro il Parma! Di Giorgio Chiellini la firma dei primi 3 punti stagionali, che coincidono con la ottava vittoria alla prima giornata negli ultimi 9 anni, la quarta nel match inaugurale contro il Parma. ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Parma-Juventus 0-1. Giorgio Chiellini regala i primi tre punti ai bianconeri : La Juventus riprende il filo del discorso interrotto alla fine della scorsa stagione in campionato e bagna l’esordio nella Serie A 2019-2020 di Calcio con una vittoria in casa del Parma col minimo scarto, nonostante una partita ampiamente controllata, nella quale però, complici il VAR ed una gran prestazione di Sepe, i bianconeri non sono capaci di chiudere in anticipo la contesa. Finisce 0-1 con rete decisiva di Chiellini al 21′. Il ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Crociati pericolosi! La Vecchia Signora affanna al Tardini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ La Juventus prova ad amministrare il gioco: manca lucidità in avanti. 66′ RONALDO! Bolide mancino: gran risposta di Sepe. 65′ Provvidenziale, e fortunato, Bonucci, che interrompe il contropiede crociato per Gervinho dopo l’errore di Rabiot. 63′ Dentro Rabiot, in crescita nelle ultime amichevoli, fuori Khedira. 62′ Fallo in attacco di Ronaldo su Sepe da ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si riparte a Parma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Grande intervento di De Sciglio che interviene su Gervinho ma rischiando di atterrarlo in area di rigore. 47′ Ritmi blandi in questo avvio: si studiano le squadre. 46′ Si riparte in quel di Parma! INIZIO SECONDO TEMPO 18.51 La Juventus termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 allo Stadio Tardini contro un Parma caparbio e sin subito pronto a lottare. La Vecchia Signora ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : bianconeri in vantaggio all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 La Juventus termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 allo Stadio Tardini contro un Parma caparbio e sin subito pronto a lottare. La Vecchia Signora ha sbloccato il match con Chiellini, per poi dominare nella zona di campo avversaria per lunghi tratti, trovando il raddoppio con Ronaldo, salvo vedersi annullare il gol dal Var. FINE PRIMO TEMPO 48′ Tante interruzioni ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : gol annullato a Ronaldo per fuorigioco millimetrico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Baricentro altissimo della Juventus che è alla ricerca del raddoppio. 38′ Si trovano alla grande Ronaldo ed Higuain, quindi, l’argentino, difende la palla e serve Costa che tira e trova la deviazione per il quinto angolo. 37′ fuorigioco millimetrico ricostruito dal Var: ottima segnalazione degli assistenti di Maresca. 36′ annullato! GOL DI Ronaldo ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : equilibrio al Tardini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ INGLESE! Bella discesa sulla destra di Laurini, prova a sporcarla l’ex Napoli, ma non basta. 18′ Nonostante sia solo agosto, ottimo ritmo allo Stadio Tardini di Parma. 16′ HERNANI! Tiro insidioso da fuori area: blocca Szczesny. 14′ Gervinho prova ad accendersi sulla sinistra: grande sfida dal suo lato considerando l’ottima forma di De Sciglio. 13′ ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : parte la 118esima edizione della massima Serie italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Curioso aneddoto: Roberto D’Aversa, con la camicia bianca, è dovuto rientrare negli spogliatoi per cambiarsi per il rischio di potersi confondere con i giocatori gialloblù. 8′ Buona giocata sulla destra di De Sciglio: Iacoponi si rifugia in angolo. 6′ Pazzesco uno-due tra Higuain e Ronaldo: tiro alle stelle del portoghese dopo il tacco dell’argentino. 5′ ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : calcio d’inizio al Tardini - Higuain affianca Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ci sono diversi volti noti nella tribuna gialloblù, tra cui Rino Gattuso e Maurizio Arrivabene. 17.48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: a bordo campo c’è tutto il quartier generale bianconero. 17.46 Il mercato dei Ducali è stato notevole, considerando il riscatto di Roberto Inglese, l’acquisto di Yann Karamoh e Dejan Kulusevski. 17.44 Inoltri, i Crociati hanno ...

Serie A 2019/2020 - 1a giornata : le partite in diretta su Sky e Dazn : Inizia oggi, sabato 24 agosto, la Serie A di calcio 2019-2020. Le partite saranno trasmesse in diretta tv da Sky (7) e Dazn (3). Di seguito tutti i dettagli della programmazione della prima giornata di campionato.Serie A 2019-2020, 1a giornata in diretta tvprosegui la letturaSerie A 2019/2020, 1a giornata: le partite in diretta su Sky e Dazn pubblicato su TVBlog.it 24 agosto 2019 17:09.

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo protagonista allo Stadio Tardini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Il caso Paulo Dybala, che ad inizio agosto sembrava potesse giungere al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, continua a non avere certezze: l’argentino non vuole lasciare la Vecchia Signora, ma le possibilità di un approdo al PSG o all’Inter in cambio di Mauro Icardi sono ancora aperte. 17.29 Il mercato incombe, nonostante l’inizio del campionato: come ...

Calendario Serie TV 2019 USA/UK : The Purge 2 e Treadstone il 15 ottobre su USA Network : Calendario Serie Tv 2019 Le date di partenza delle Serie Tv negli USA e non solo Calendario Serie Tv 2019. – Tv USA e non solo. Una guida fondamentale per chi vuole sempre sapere quando parte la sua Serie tv preferita nel suo paese d’origine. L’ottava stagione di Homeland è stata spostata in autunno. Ecco quindi le date del 2019 delle Serie tv dagli USA, comprese le partenze su Netflix o Amazon che rappresentano ...