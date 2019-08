Scoperto pianeta gigante attorno a una stella giovane | ha una massa 3mila volte quella

Fonte : scienze.fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2019) Grazie ai dati raccolti dallo strumento HARPS installato su un telescopio dell'Osservatorio di La Silla, in Cile, un team di ricerca internazionale haun secondoallaBeta Pictoris, sita a 63 anni luce dalla Terra. Ha unapari a novedi Giove e impiega 1200 giorni per completare un'orbita.

