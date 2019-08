Scomparso a New York lo chef italiano Andrea Zamperoni

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Risultadallo scorso fine settimana a Newl’, capodel ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal. Lo rende noto la polizia americana. A denunciare la sua scomparsa è stato Fernando Dallorso, direttore del ristorante Cipriani Dolci, che al NewPost ha spiegato di non avere più notizie del ristoratore da lunedì, quando non si è presentato al lavoro. Trentatré anni,vive a Woodside, nel Queens, ed è originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. I suoi coinquilini hanno riferito di averlo visto per l’ultima volta sabato sera, al termine del suo turno di lavoro. Lolavora a Newda poco più di un anno e in precedenza ha lavorato per lo stesso ristorante a Londra. I suoi colleghi hanno chiamato la polizia quando non si è presentato al lavoro e le autorità hanno aperto un’indagine sulla sua ...

