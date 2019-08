Sci alpino | Johanna Schnarf si aggrega nuovamente alla squadra polivalente femminile

Sci alpino : Johann Schnarf si aggrega nuovamente alla squadra polivalente femminile : Johanna Schnarf torna a fare sul serio. La 34enne finanziera nativa di Bressanone rientra in pianta stabile nella squadra di Coppa del Mondo di sci femminile polivalente e si aggrega al raduno che si sta svolgendo presso il Passo dello Stelvio e che si concluderà domenica 25 agosto. Questo raduno sarà l’ultimo prima della partenza per l’Argentina, prevista per sabato 7 settembre, e che darà il via alla preparazione finale verso ...

Sci alpino - Johanna Schnarf torna ad allenarsi : superato l’infortunio a tibia e perone dello scorso novembre : La squadra di Cdm femminile polivalenti ritrova Johanna Schnarf sul ghiacciaio dello Stelvio La squadra di Coppa del mondo femminile polivalente saluta con piacere il ritorno sugli sci di Johanna Schnarf nel raduno che si accinge a cominciare al Passo dello Stelvio e che terminerà domenica 25 agosto. La 35enne finanziera di Valdaora, che nello scorso mese di novembre si era procurata la frattura scomposta di tibia e perone della gamba ...

Sci alpino - Mondiali 2029 : Sestriere si candida ad ospitare la rassegna iridata : Milano-Cortina fa scuola e così, secondo quanto riportato da ANSA, Sestriere si sarebbe candidata ufficiosamente per organizzare i Mondiali di sci alpino del 2029, nella località che ha già ospitato la rassegna iridata nel 1997. Dopo 32 anni c’è l’intenzione di ripetere l’esperienza. Così il sindaco Valter Marin in una lettera indirizzata al Presidente della FISI, Flavio Roda: “Riteniamo che questo sia un modo per ...

Sci alpino - il gruppo degli slalomisti azzurri vola ad Ushuaia : previsto un lungo periodo di allenamenti : Dopo i discesisti, tocca agli slalomisti partire per Ushuaia. Moelgg, Tonetti, Razzoli, Maurberger e De Aliprandini in Argentina fino al 16 settembre Il quintetto maschile della velocità di Coppa del mondo composto da Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse e Matteo Marsaglia (assente giustificato Christof Innerhofer) che ha aperto la lista delle partenze per l’Argentina, verrà presto raggiunto dal gruppo di slalom, ...

Sci alpino : i velocisti volano in Argentina per un mese di preparazione in alta quota : Si inizia a fare sul serio nella preparazione della Nazionale italiana di sci alpino. Gli atleti, infatti, sono pronti per sbarcare in Sud America per gli allenamenti sui ghiacciai delle Ande. A fare da apri-pista troveremo i velocisti (ovviamente ancora senza Christof Innerhofer che ha rimesso gli sci ai piedi solamente da pochi giorni) che nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, voleranno in Argentina, più precisamente ad Ushuaia, per due ...

Sci alpino - Stephanie Brunner colpita ancora dalla sfortuna : rotto ancora il crociato del ginocchio sinistro : L’austriaca Stephanie Brunner ancora una volta viene colpita dalla sfortuna: la sciatrice si rompe, per la terza volta nel giro di un anno e mezzo, il legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo riferisce neveitalia.it. La gigantista era rientrata nella scorsa stagione ottenendo il primo podio nel circuito maggiore a Killington. Ora il nuovo stop, subito in Argentina dove stava preparando la nuova stagione, tornando subito ad Innsbruck ...

Calendario Coppa del Mondo Sci alpino 2019-2020 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : Anche se siamo nel cuore dell’estate con il giorno di Ferragosto come grande protagonisa, è tempo di iniziare a pensare agli sport invernali. Andiamo, quindi, a conoscere il Calendario completo della Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 (la 54esima della storia), sia al maschile, sia al femminile, che ci terrà compagnia da fine ottobre fino agli ultimi giorni di marzo. In campo maschile sono in programma 45 gare (10 discese libere, 8 ...

Sci alpino – Innerhofer torna sugli sci dopo l’infortunio dello scorso marzo : “che gioia!” : Innerhofer ritorna sugli sci dopo l’infortunio dello scorso 22 marzo: le sensazioni dello sciatore azzurro Primo assaggio stagionale sulla neve per Christof Innerhofer che, a distanza di 144 giorni dalla caduta dello scorso 22 marzo durante il supergigante dei Campionati Italiani che gli procurò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. E’ accaduto sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio, dove il campione di Gais ...

Sci alpino - Christof Innerhofer torna sulla neve 144 giorni dopo l’infortunio : “Oggi ho rimesso gli sci - che gioia!” : Sono passati 144 giorni dalla terribile caduta avvenuta lo scorso 22 marzo nel corso del Super G dei Campionati Italiani che gli causò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e nella giornata di ieri Christof Innerhofer è tornato a sciare al Passo dello Stelvio. L’argento olimpico di Sochi 2014 ha svolto una leggera seduta in compagnia del tecnico Raimund Plancker e dello skiman di fiducia Ales Kalamar per testare le sue ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per il raduno dello Stelvio. Assente Dominik Paris tra i velocisti : Sarà il Passo dello Stelvio ad ospitare, a partire da domani e fino a venerdì 2 agosto quattro azzurri delle discipline veloci della Nazionale italiana maschile di sci alpino: Assente Dominik Paris, il direttore sportivo Max Rinaldi ha selezionato Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill e Matteo Marsaglia, che saranno seguiti dal direttore tecnico Alberto Ghidoni, dai tecnici Christian Corradino, Raimund Plancker e Walter Ronconi, e dal ...

Sci alpino - il quartetto della velocità di Coppa del Mondo al lavoro sullo Stelvio : assente Paris : Fill, Buzzi, Casse e Marsaglia allo Stelvio fino a venerdì 2 agosto. La squadra C maschile nell’impianto al coperto di Amneville (Fra) fino dal 4 agosto Il quartetto della velocità di Coppa del Mondo (ad eccezione dell’assente Dominik Paris) si ritrova al Passo dello Stelvio per quattro giorni di sci sul ghiacciaio al confine fra Lombardia e Alto Adige, a partire da martedì 30 luglio fino a venerdì 2 agosto. AFP/LaPresse Il ...

Sci alpino : Marcel Hirscher si ritira? La sua decisione slitta a entro la fine dell’estate : Continuare o ritirarsi? Questo dilemma sta tormentando Marcel Hirscher da tempo e, quanto pare, non sarà di rapida e semplice soluzione. Il vincitore di tre medaglie olimpiche, 11 iridate (con 7 titoli), otto Coppe del Mondo consecutive, con 67 successi, sta riflettendo seriamente sul suo futuro. A quanto pare, il dominatore del Circo Bianco degli ultimi anni si prenderà ancora un po’ di tempo per finalizzare la sua decisione tanto attesa. ...

Sci alpino - si intensifica la preparazione : Bassino - Brignone e Goggia a Les Deux Alpes - le slalomiste allo Stelvio : Proseguono i lavori in vista della stagione di sci alpino 2019/2020. Gli allenamenti stanno entrando sempre più nel vivo e tutte le squadre stanno iniziando ad aumentare i carichi a livello di preparazione. Il gruppo Elite di Coppa del mondo femminile sarà fino a sabato 3 agosto a Les Deux Alpes (Fra). Il direttore tecnico Gianluca Rulfi e il direttore sportivo Massimo Rinaldi, hanno convocato Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino per ...

Sci alpino - Hirscher combattuto sul proprio futuro : “deciderò a fine estate se ritirarmi o meno” : Il campione austriaco deciderà nelle prossime settimane se proseguire la propria carriera oppure appendere gli sci al chiodo Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Marcel Hirscher, lo sciatore austriaco infatti sceglierà se proseguire la propria carriera oppure ritirarsi alla fine dell’estate. La decisione non è ancora maturata, dunque il numero uno dello sci alpino ha annullato una conferenza stampa ...