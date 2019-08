Sarri ko polmonite | che succede? Niente Parma e Napoli

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Adesso è purtroppo ufficiale Mistersalterà le prime due sfide di campionato contro. Una nota ufficiale della Juventus informa che“è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dallache lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con ile con il” Oltre la cortina delle dichiarazioni ufficiali, e nel totale rispetto della privacy per, è difficile nascondere la preoccupazione per la salute del neo allenatore bianconero. Tutti gli addetti ai lavori e tutti i tifosi conoscono la dedizione maniacale dialla sua attività professionale. Scoprire che non potrà sedere in panchina nelle prime due sfide ufficiali del torneo , è una notizia choc. Mai a questi ...

