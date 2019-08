Sara Affi Fella si candida al GFvip 4 e desidera chiedere scusa a Maria de Filippi

Sara Affi Fella - ex di Uomini e donne - si candida per il Grande Fratello Vip 4 : Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5 e le auto-candidature nonché le indiscrezioni sui possibili partecipanti rimbalzano quotidianamente nei social network. Il mondo di Uomini e donne è da sempre terreno fertile per il reality show che, a partire da metà settembre, sarà condotto da Alfonso Signorini. In passato vi hanno partecipato volti noti del programma di Maria De Filippi tra cui Francesco Monte, Giulia De Lellis e ...

Sara Affi Fella : “Non mi venderei mai per avere successo - voglio andare al GF Vip per dimostrarlo” : Sara Affi Fella lancia un nuovo appello ad Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne, una tra le più contestate nella storia del programma dopo la scoperta dell’inganno perpetrato ai danni del pubblico e della redazione del dating show, chiede attraverso il settimanale Nuovo la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip che riaprirà i battenti in autunno: "Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per ...

Sara Affi Fella sogna il GF Vip e chiede : 'Vorrei rivedere Maria De Filippi per scusarmi' : Sara Affi Fella ha le idee molto chiare: a poco più di un anno dal polverone mediatico che si è sollevato intorno a lei in seguito al comportamento scorretto tenuto quando era una tronista di Uomini e Donne, la ragazza ha rilasciato un'intervista molto interessante al settimanale Nuovo Tv. La giovane ha rivelato che le piacerebbe rivedere Maria De Filippi per scusarsi con lei, aggiungendo anche che il suo sogno è quello di poter entrare nella ...

Maria De Filippi - Sara Affi Fella pentita : “Vorrei chiederle scusa” : Sara Affi Fella di Uomini e Donne: in che rapporti è con Maria De Filippi Sara Affi Fella rimarrà nella storia di Uomini e Donne come la tronista che ha preso in giro non solo la redazione del programma, ma anche Maria De Filippi e il suo pubblico. Dal momento dello scandalo che l’ha vista protagonista, di tempo ne è passato e l’ex tronista è pronta a chiedere scusa. Recentemente intervistata da Nuovo Tv, l’ex fidanzata di ...

Uomini e Donne a Teresa Cilia : “Offese assurde per avere follower. Non sapevamo di Sara Affi Fella” : Dalla pagina Instagram dell'autore di UeD Claudio Leotta si legge un comunicato ufficiale del programma che risponde alle accuse di Teresa Cilia e Mario Serpa, bollate come "cose infondate e offensive". La redazione di Maria De Filippi parla di "ricerca di visibilità ai danni di professionisti".Continua a leggere

Sara Affi Fella - il fidanzato parla dello scandalo a U&D : 'Ci sono cose che pochi sanno' : Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e donne è stato uno degli argomenti più discussi sul web e sui social nei mesi scorsi. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi venne smascherata da una serie di segnalazioni, le quali portarono alla luce la sua relazione clandestina con Nicola Panico, il fidanzato storico, per tutta la durata del suo trono. Un periodo decisamente non facile per Sara, la quale però in queste settimane ha ritrovato ...

Sara Affi Fella - il fidanzato Francesco : "A Uomini e Donne avrà sbagliato - ma ci sono cose che soltanto in pochi sanno" : sono fidanzati dallo scorso febbraio, ma hanno dovuto superare numerose difficoltà. Stiamo parlando di Sara Affi Fella e Francesco Fedato , più legati che mai ma al tempo stesso sempre additati da chi li segue online per questo o quell'altro motivo.prosegui la letturaSara Affi Fella, il fidanzato Francesco: "A Uomini e Donne avrà sbagliato, ma ci sono cose che soltanto in pochi sanno" pubblicato su Gossipblog.it 26 luglio 2019 14:45.