Salvini lancia l' ultimo appello ma Di Maio lo gela | «Sleale» Berlusconi | «Centrodestra o

M5s : vediamo il Pd sul taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini prova un nuovo accordo : no del M5s : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Conte : «Salvini sleale - è inaccettabile» Il leghista lancia l’idea del maxi-rimpasto Ma Di Maio : è pentito - ma frittata è fatta : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini e Francesca Verdini (e lancia una frecciatina) : La conduttrice de La prova del cuoco non ha rimpianti e afferma di non essere gelosa del nuovo legame di Salvini ma...

Salvini : sì taglio parlamentari - poi al voto | M5S : "Allora ritiri la mozione di sfiducia" | Di Maio rilancia sugli stipendi : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Catania - Matteo Salvini contestato : “Buffone”. Lanciate bottiglie di plastica contro l’auto : All’uscita dal municipio di Catania, qualche centinaio di manifestanti ha contestato Matteo Salvini gridando “buffone” e lanciando bottiglie di plastica vuote contro la sua auto. Tra il portone del municipio e la folla c’era un cordone di polizia. Ci sono stati momenti di tensione fra un gruppo di oppositori e uno di sostenitori della Lega. Le due fazioni sono divise da un cordone delle forze dell’ordine. Un gruppo di ...

De Luca : “Il governo si è squagliato. Salvini? È impegnato nel tour ‘Gigione & friends'”. E lancia la sua sfida meridionalista contro la Lega : “Siamo stati emotivamente coinvolti e commossi dopo le vicende del governo nazionale. Eravamo tutti trepidanti a Pescara per poi apprendere che il governo si è squagliato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa trasmessa da Lira Tv e dedicata all’illustrazione del piano per il lavoro predisposto dalla sua giunta. E annuncia la sua sfida: “Stiamo arrivando al ...

"Qualcosa si è rotto. O si ricomincia da capo o ci si lascia da buoni amici". Salvini accelera e lancia l'ultimatum a Conte : A metà colloquio Matteo Salvini guarda negli occhi il premier Giuseppe Conte e drammatizza: “O si ricomincia da capo o ci lasciamo da buoni amici. Di Toninelli non parlo. Hai visto che interviste rilascia? Sulla giustizia i sindacati pensano il peggio. Che vuoi fare?”. Salvini è un fiume piena, non si ferma un attimo dentro lo studio dell’avvocato del popolo. E mentre lo guarda, il suo telefono ribolle. I soldati ...

Toti : “Salvini? Giovane leader di entusiasmo e prospettiva - da noi avrà supporto nei territori. Berlusconi? Ha lanciato idea confusa e già vista” : “La verità è che Forza Italia non ha mai cercato un erede o un delfino. In politica lo strumento del delfinato non funziona. Un nuovo leader, una nuova linea politica nascono dalla richiesta ai militanti di chi vogliono”. Sono le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia, nel corso de “L’aria che tira”, su La7. Toti, fondatore del movimento “Cambiamo”, ...

Resa dei conti in Aula sulla Tav E Salvini rilancia il voto anticipato : Il capo del Carroccio: il ministro delle Infrastrutture non è in grado. Le urne? Si vedrà pure prima di settembre

Salvini lancia la manovra anti-Tria e anti-Europa : La prossima manovra è un po’ come la tela di Penelope, anche se a divedersi la parte della tessitrice/distruttrice sono due diversi personaggi: Giovanni Tria e Matteo Salvini. Da una parte, infatti, il ministro dell’Economia cerca di reperire le risorse per finanziare tutti gli interventi previsti e soprattutto per una riforma fiscale che sia “strutturale” e che per questo “non può basarsi sul ...

Decreto Sicurezza bis è legge - ma Salvini rilancia : ora la Tav o crisi : Come ampiamente previsto, il governo ha superato la prova del Decreto Sicurezza bis: con 160 sì (e appena 57 no) il provvedimento di Salvini diventa legge. La pattuglia di senatori M5s...