Salvini | Di tutto per evitare Pd-5S Le porte della Lega sono infinite

Salvini : "Di tutto per evitare Pd-5S Le porto della Lega sono infinite" : "Io non mollo. Siamo qui per ridare agli italiani o un governo stabile, con le idee chiare, con una squadra nuova, o si va al voto". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook. "C'era un governo fermo purtroppo da settimane e da...

Matteo Salvini "pigliatutto" - il terrore delle opposizioni diventa realtà : girano voci tra i sinistri : "Credo che Zingaretti e gli altri si siano resi conto di quale posta in gioco c'è sul tavolo. Se si va al voto, Salvini è il favorito a vincere le politiche. Non solo, Salvini, poi, potrebbe ridisegnare a sua immagine la mappa del Potere in Italia. Ci sono, infatti, le nomine dei grandi enti: dall'E

Zingaretti e Casaleggio - la telefonata che ha cambiato tutto. Sondaggi e poltrone - così hanno fregato Salvini : Il momento di svolta nella crisi arriva a Ferragosto. Nicola Zingaretti, dopo aver assicurato a Matteo Salvini nei giorni precedenti di voler tornare al voto, telefona a Davide Casaleggio. Secondo Repubblica, è qui che Pd e M5s decidono di provarci e di fatto nasce il "governo dell'inciucio" o "gove

Pd-M5s - tutto pronto per il governicchio : ecco chi è disposto a sostenerlo. Il piano per far fuori Salvini : Sono cominciate le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A salire al Colle per primi sono stati i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Subito dopo è toccato al Gruppo per le Autonomie del Senato (Svp, Patt e Uv), che dopo

Conte lascia : "Salvini irresponsabile - incosciente - opportunista" | La replica : "Rifarei tutto" - ma poi ritira la sfiducia : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale oggi alle 16

Salvini bacia il crocifisso e replica a Conte : «Rifarei tutto». Poi attacca : «Inciucio con Pd da mesi» : «Rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è un uomo...

Salvini rifarei tutto quello che ho fatto : "rifarei tutto quello che ho fatto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo in Aula al Senato

Crisi di governo - diretta. Conte : «Andrò a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali». Il vice premier : «Rifarei tutto» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Salvini bacia il crocifisso e replica a Conte : «Rifarei tutto - per gli insulti bastava Saviano» : «Rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è un uomo...

Crisi di governo - diretta. Conte : «Vado a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali». Il vice premier : «Rifarei tutto» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

"Rifarei tutto quello che ho fatto" : la replica di Salvini : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Mi dispiace che lei mi ha dovuto mal sopportare per un anno, l'ho scoperto oggi". Così Matteo Salvini parlando al Senato e replicando al . "La critica più surreale è che non si fanno le crisi d'agosto. I parlamentari lavorano d'agosto come tutti gli altri italiani" ha detto il vicepremier a Palazzo Madama, 'traslocato' dai banchi del governo a quelli ...

Crisi di governo - Salvini : “Rifarei tutto - chi ha paura del voto non è un uomo libero” : “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto al termine del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di governo. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.