Salute | il Cnr | “La microplastica nuoce all’apparato respiratorio umano”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Le microplastiche nell’acqua potabile non sono pericolose per l’apparato digerente, in quanto l’organismo umano e’ predisposto per espellerle, ma potrebbero rivelarsi nocive per il sistemae il sangue. Su questo argomento, pero’, esistono pochissimi studi, e bene ha fatto l’Oms a sollecitare una valutazione piu’ approfondita”. Lo afferma all’Agi Stefano Aliani, ricercatore del Cnr Ismar di Lerici ed esperto di microplastiche disperse negli ambienti marini. “La plastica e’ uno dei nove elementi inquinanti in grado di destabilizzare il pianeta e non renderlo piu’ abitabile – spiega Aliani – gli altri otto sono il cambiamento climatico, la perdita di biodiversita’, i cicli di azoto e fosforo, l’acidificazione degli oceani, lo sfruttamento eccessivo del territorio, la crisi ...

InsiemeToscana : #Salute della pelle e #melanoma, il centro pisano CNR-IFC eccellenza italiana. #sanità #Pisa #Toscana -