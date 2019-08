Salento | tuffo di 15 metri dal Ciolo | 21enne turista francese ferita gravemente

Fonte : repubblica

(Di giovedì 22 agosto 2019) La ragazza non è riuscita a muovere le gambe dopo l'impatto con l'acqua e gli altri bagnanti hanno aiutato i soccorritori, portandola fino agli scogli da dove è stata prelevata da 118 e Guardia costiera. Non dovrebbe essere in pericolo di vita

