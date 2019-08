Roma Morto Antonio Marini | la carriera del magistrato legata alla lotta al terrorismo

Morto a Roma pm Antonio Marini - magistrato antiterrorismo : Lavorò a grandi inchieste, dal rapimento Moro all'attentato a papa Wojtyla, dall'omicidio D'Antona al caso Marta Russo

Roma : morto in un agguato il 53enne capo ultrà della curva Nord laziale : Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, è stato ucciso ieri, 7 agosto, in un parco di Roma. L'ultrà laziale aveva precedenti per narcotraffico. Piscitelli aveva 53 anni, una lunga militanza tra gli ultras della curva Nord come capo degli Irriducibili e numerosi precedenti penali per droga. Al Parco degli acquedotti, dove abitava, ieri sembra essere avvenuta una vera e propria esecuzione: un colpo di pistola ha raggiunto l'uomo alla nuca, ...

Carabiniere ucciso a Roma - la Procura indaga sui soccorsi : “Cerciello morto per emorragia - 23 minuti prima della corsa in ospedale” : La Procura di Roma vuole “fare chiarezza” sulla catena dei soccorsi, dall’accoltellamento fino alla corsa in ospedale, a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anni ucciso la notte fra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Lo scrive il quotidiano Romano Il Tempo, secondo cui i magistrati “vogliono accertare eventuali responsabilità del 118″. “Responsabilità – si legge – che ...

San Vincenzo Valle Roveto. Tira un pugno alla finestra : morto ventenne Romano : Una banale lite con il fratello scoppiata per futili motivi poi la tragedia. Un ragazzo di 26 anni ha Tirato

Carabiniere ucciso a Roma - l'americano Elder Finnegan Lee senza vergogna : "Ma è morto davvero?" : I due americani responsabili dell'omicidio a Roma del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sono ognuno nella propria cella. Non possono vedere né parlare con nessuno. Elder Finnegan Lee, 19 anni, è il ragazzo che ha massacrato il Carabiniere con undici coltellate. L'altro, Christian Gabriel Natale Hj

Roma - 19enne francese morto dopo essere precipitato su banchina del Tevere : Un turista francese di 19 anni è morto nella notte dopo essere precipitato da LungoTevere dei Tebaldi, al centro di Roma, sulla banchina sottostante del Tevere. Sul posto i carabinieri della stazione Quirinale. Al momento si ipotizza l’incidente, forse una bravata. Il ragazzo si è schiantato al suolo dopo un volo di circa 15 metri. Era in compagnia di due amici. È tutto accaduto intorno all’1.40 della scorsa notte. Il giovane è morto sul colpo. ...

Carabiniere morto a Roma : com'è nata la falsa pista dei due nordafricani : Sarebbe stata la vittima del furto a depistare suo malgrado le indagini, ma molti media hanno rilanciato con molta enfasi e...