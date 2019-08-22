Roma | al via dal 23 agosto le visite guidate serali alle Terme di Caracalla FOTO

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Dalla Rete Google NewsIncendio a Fonte Ostiense: sterpaglie in fiamme, colonna di fumo sopra i palazzi - RomaToday
Incendio a Fonte Ostiense: sterpaglie in fiamme, colonna di fumo sopra i palazzi RomaToday
Incendio di sterpaglie al parco di Fonte Ostiense a Roma sud. A prendere a fuoco una vasta area compresa fra via James Joyce e via Carlo Emilio Gadda.
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LAVINIO CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE VEICOLO CHE AVEVA PRESO FUOCO TRA ANAGNI E FERENTINO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE VEICOLO CHE AVEVA PRESO FUOCO TRA ANAGNI E FERENTINO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE A PRESO FUOCO VI SONO 2 KM DI CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREIZONE DI NAPOLI PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE A PRESO FUOCO VI SONO 2 KM DI CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREIZONE DI NAPOLI PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA PASSSIAMO ALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO, INVITIAMO A CHI E IN VIGGIO DI PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA PASSSIAMO ALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO, INVITIAMO A CHI E IN VIGGIO DI PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI TRERAMO CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREIZONE DI POMEZIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA ...
Rapimento Silvia Romano - continuano le ricerche : sotto torchio i tre sequestratori : Il giudice keniano Julie Oseko, della Corte di Malindi, che sta celebrando i processi sulla scomparsa della cooperante italiana Silvia Romano ha deciso di accorpare i procedimenti giudiziari che vedono alla sbarra i tre presunti componenti la banda che ha rapito la giovane italiana. Nel frattempo proseguono le ricerche.Continua a leggere
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA CASTEL DI DECIAM E CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI TORNIAMO SULLA PONTINA, MA PIU’ A SUD CODE DA VIA TERRACINA A PORTO BADINO, VERSO FORMIA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO LUNGO LA COSTA LAZIALE PARTIAMO DALL’AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PIU’ AVANTI ALTRE CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL QUARTO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma CI SPOSTIAMO A SUD SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA POI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma CI SPOSTIAMO A SUD SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA POI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDNETE LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma SULLA Roma-TERAMO, RALLENTAMENTI PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO E, SEMPRE SULLA Roma-TERAMO, MA IN DIREZIONE Roma E’ INTERDETTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDNETE LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma SULLA Roma-TERAMO, RALLENTAMENTI PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO E, SEMPRE SULLA Roma-TERAMO, MA IN DIREZIONE Roma E’ INTERDETTO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ...