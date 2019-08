Robert De Niro fa causa a un’assistente | guardava Netflix durante il lavoro “55 puntate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) La Canal Productions, società di proprietà diDe, faa una collaboratrice chiedendo sei milioni di dollari. Tutta colpa delle spese extra ma soprattutto per l’overdose di serie tv viste su Neflix dalla dipendentel’orario di. In soli quattro giorni l’assistente a gennaio scorso avrebbe guardato 55della serie cult “Friends”, ordinando per pranzo caviale a spese dell’azienda. Laè stata intentata perché la dipendente “è stata sleale nei confronti della compagnia”, per questo vengono chiesto tre milioni di dollari, e per “essersi appropriata indebitamente dei fondi della compagni”, motivo per cui sono stati richiesti altri tre milioni. La notizia è stata riportata da People che spiega che l’accusata Chase Robinson avrebbe utilizzato la carta della compagnia per spese personali ...

hunteryharris : robert de niro: sharon stone in casino: - chetempochefa : 'Devi mettere assolutamente la data, sennò non lo può attaccare!' In questo appuntamento di #CheStoryCheFa facciam… - Corriere : Oggi il grande Robert De Niro compie 76 anni! Interprete straordinario, vincitore di due premi Oscar (nel 1975 per… -