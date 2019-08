Reddito di cittadinanza | la misura si è incagliata | le politiche attive non partono

Reddito di cittadinanza abolito con nuovo governo? Lo scenario peggiore : Reddito di cittadinanza abolito con nuovo governo? Lo scenario peggiore Con un nuovo governo che ne sarà del Reddito di cittadinanza? La misura, introdotta quest’anno, è stata una delle più discusse assieme a Quota 100, nonostante alcuni l’apprezzino di più rispetto alla nuova pensione anticipata, pur rimarcando la necessità di una revisione che punti maggiormente al rilancio occupazionale, piuttosto che al mero sussidio. Non è un caso che ...

Reddito di cittadinanza - lavora (in nero) con uno stipendio di 1.220 euro e prende il sussidio : Prosegue incessante l'attività di controllo per scovare i furbetti del Reddito di cittadinanza. Due casi nelle ultime ore a...

Reddito di cittadinanza : 7 assegni su 10 irregolari - i dati della Finanza : Reddito di cittadinanza: 7 assegni su 10 irregolari, i dati della Finanza Il Reddito di cittadinanza fa parlare di sé non solo in qualità di misura contro la povertà e di sostegno al Reddito, ma anche per le irregolarità scoperte dopo l’attuazione di alcuni controlli sui beneficiari a rischio. Il tema è stato il primo vero oggetto di scontro dopo la crisi di governo ufficialmente aperta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la ...

Reddito di cittadinanza - perché il lavoro è ancora un miraggio : "Così voglio rendermi utile" : Chi percepisce il sussidio non può ancora lavorare. La riforma dei centri per l'impiego è in alto mare e i Comuni aspettano...

Reddito e pensioni di cittadinanza : 1 - 5 milioni di domande e 400mila respingimenti : Negli ultimi giorni il Reddito e le pensioni di cittadinanza sono finiti al centro di un'accesa discussione tra le principali forze della maggioranza uscente. La crisi di governo ha infatti inasprito le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle, con dichiarazioni che hanno messo in dubbio l'effettiva efficacia dei nuovi assegni di welfare. Ad esprimere tutta la propria perplessità è stato in particolare il Vice Ministro dell'economia di area ...

Reddito di cittadinanza : come funzionano i controlli - nuova circolare : Reddito di cittadinanza: come funzionano i controlli, nuova circolare Anche il Reddito di cittadinanza entra prepotentemente tra gli argomenti “caldi” della crisi di governo; dopo Matteo Salvini – “se ci rendiamo conto che crea lavoro nero è un problema” ha detto il vicepremier durante il suo ultimo tour siciliano – è intervenuto sulla questione anche il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia. Il Reddito di cittadinanza entra nello ...

Reddito di cittadinanza - come funziona davvero la "macchina dei controlli" : A contribuire all'efficacia dei controlli contro i "furbetti del Reddito" sono tre attori: l'agenzia delle Entrate...

Reddito di cittadinanza : controlli Finanza - scoperte irregolarità : Reddito di cittadinanza: controlli Finanza, scoperte irregolarità Dai primi controlli della Guardia di Finanza sull’erogazione del Reddito di cittadinanza ai beneficiari risultano già le prime irregolarità. Si parla di 3 mila furbetti, riporta Il Messaggero, che continuerebbero a lavorare in nero nonostante la percezione della prestazioni. Da qui si dà nuova eco all’alert di Massimo Garavaglia, viceministro dell’Economia, che ha affermato ...

Reddito di cittadinanza tra crisi di governo e guai informatici : che cosa sta succedendo : I centri per l'impiego devono cercare al telefono i beneficiari per sottoscrivere il Patto per il lavoro, "ma non ci sono...

Reddito di cittadinanza : molti beneficiari non ne avrebbero diritto o percepiscono di più : Che il Reddito di cittadinanza sia una misura che ha riscosso appeal e successo è un dato evidente, confermato dai numeri. Alla fine di luglio, dati ufficiali del Ministero, sono state presentate in tutto 1.491.935 domande. La maggior parte di queste istanze sono state accolte. Infatti solo 400.000 sono le domande bocciate ai cittadini che evidentemente non avevano i requisiti per ottenere il sussidio. Di queste rimanenti, 170mila sono oggi ...

Crisi di governo - Delrio suggerisce la via al Pd : “Con il M5s serve un accordo alla tedesca. Reddito di cittadinanza? Ha luci e ombre” : Un nuovo contratto di governo sul modello di quello che da tanti tiene in piedi la Grosse Koalition e i governi Merkel in Germania. Ma questa volta avendo “chiara l’idea di cosa serve al Paese”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, traccia la strada che a suo avviso il Partito democratico dovrà percorrere per arrivare a un’intesa con il Movimento 5 stelle. “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come ...

Reddito di cittadinanza - Inps : un milione e mezzo di domande al 31 luglio : Reddito di cittadinanza: pervenute quasi un milione e mezzo di domande al 31 luglio. Respinte quasi 400 mila domande

Reddito di cittadinanza - chi "rischia" il controllo della Guardia di Finanza : Tridico (Inps) fa chiarezza: "La Guardia di Finanza ha a disposizione 600mila beneficiari da noi forniti, di questi...

Reddito di cittadinanza - pochi controlli e boom di irregolari : Dall?Inps, informalmente, fanno sapere che dall?inizio dell?anno la Guardia di Finanza ha scoperto 3mila furbetti che hanno ottenuto il Reddito di cittadinanza, ma nonostante questo...