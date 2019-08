Quote capocannoniere – Tra i favoriti spunta un attaccante… Senza squadra

(Di giovedì 22 agosto 2019)– Il sito eurosport.it mette in evidenza il fatto che tra i papabiliun attaccante che al momento è– Stando a quanto riportato dal portale, Mauro Icardi ha la terza quota più bassa. La curiosità “Nonostante sia formalmentee abbia saltato l’intera preparazione estiva, l’ex capitano dell’Inter viene indicato dagli scommettitori come uno degli attaccanti più prolifici della prossima stagione insieme a Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. Nel frattempo, respinte finora le proposte del Napoli, i rossoneri potrebbero presentare un’offerta clamorosa negli ultimi giorni di mercato.” Il distacco “È finito da tempo ai margini del progetto tecnico dell’Inter che l’ha scaricatomezzi termini, ha di fatto saltato quasi interamente la preparazione ...

Dalla Rete Google News

CalcioWeb

Vacanze finite per la serie A che torna in campo per il via del campionato 2019/20: le quote e i pronostici della prima giornata.