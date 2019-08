Quelli Come Me è il nuovo singolo dei Modà dopo Quel Sorriso in Volto

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Si intitolaMe ed è ildei, disponibile da venerdì 30 agosto in radio e in digital download. Il brano anticipa l'album Testa O Croce, in uscita il 4 ottobre ed è il secondo estratto dal discoIn, in rotazione radiofonica questa estate.I due brani segnano il ritorno in scena di Kekko Silvestre e deiche,anni di silenzio, comunicano l'uscita delprogetto discografico di inediti che presenteranno in un tour nei palasport in programma tra il 2019 e il 2020. Le prime date sono già state comunicate e si terranno nel mese di dicembre per poi riportare isul palco nel mese di marzo.Partirà il 2 dicembre da Bologna la nuova tournée del gruppo che proseguirà il 4 a Milano e il 7 a Brescia per poi far tappa l'8 a Torino, l'11 a Firenze e il 14 a Roma. Itorneranno poi sul palco a marzo per alcuni appuntamenti ...

