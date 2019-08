Quand’è che abbiamo iniziato a dire “governo balneare”?

Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019) Aldo Moro (a sinistra) e Mariano Rumor (a destra) / Wikimedia Commons Come sarà ormai piuttosto chiaro anche ai neofiti delle cose di palazzo, la politica d’agosto non è sempre stata così avvincente e movimentata. Quella estiva è per definizione la stagione riservata alla sospensione dei lavori parlamentari – in teoria i giorni di ferie per deputati e senatori quest’anno sarebbero dovuti essere 38, a un soffio dal record assoluto del 2017 – allo spegnimento dei talk show e al recupero delle energie in vista dei fondamentali impegni di settembre, stesura della nota di aggiornamento al Def in primis. Alcune volte le cose sono però andate diversamente e persino la politica, da materia complessa e mutevole qual è, ha vissuto le sue brevi infatuazioni estive. È il caso dei governi balneari, formula introdotta dalla cronaca parlamentare per designare quegli esecutivi battezzati ...

