Puglia | dopo Xylella gli ulivi sono minacciati dagli incendi

Dopo il maltempo CIA Puglia chiede altro carburante agevolato per le aziende agricole : Bari. «Nell’arco di settanta giorni, trenta sono stati funestati da fenomeni atmosferici, per altro di forte intensità, fino a eventi estremi

Gravina in Puglia : 15enne precipita in un burrone - salvo dopo un volo di 20 metri : Si è fortunatamente conclusa con un lieto fine la disavventura di Francesco, un ragazzo di quindici anni caduto da un muretto di protezione mentre si trovava con alcuni amici a Gravina in Puglia (Bari). Il giovane, nonostante un volo di una ventina di metri, non ha riportato ferite gravi. Il Comune: "Miracolo di San Giovanni".