Primo giorno di consultazioni Bonino | «Governo del fare e disfare» ?Autonomie | «Sì a un

Crisi - Primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Primo giorno di consultazioni. Bonino : «Governo del fare e disfare». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Primo giorno di consultazioni. Bonino : «Governo del fare e disfare». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Calciomercato Napoli - Primo giorno azzurro per Lozano : iniziate le visite mediche [VIDEO] : Dopo Zappacosta è il turno di Hirving Lozano a Villa Stuart. Il calciatore messicano è arrivato per sostenere le visite mediche di rito. Nel pomeriggio ci sarà la firma sul contratto quinquennale con il Napoli a 4 milioni di euro a stagione. Attesa, come sempre, per l’annuncio ufficiale, con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. In basso il VIDEO. Visualizza questo post su ...

Vela – Primo giorno di regate al test event olimpico Ready Steady Tokyo : ottimo inizio di Tita-Banti e Camboni : Ready Steady Tokyo: Primo giorno di regate del test evento olimpico a Enoshima. Bene i Nacra 17 italiani: Tita-Banti sono primi e Bissaro-Frascari quinti. Buon inizio anche per Mattia Camboni, terzo Sono iniziate ieri in Giappone, nella futura sede olimpica per la Vela di Enoshima, le regate del test event Ready Steady Tokyo. Il programma si è svolto regolarmente, con tutte le classi in acqua seppur con condizioni di vento sostenuto e onda ...

Palermo - si riparte : Primo giorno di lavoro - le parole in conferenza di sindaco e presidente : Il Palermo riparte dopo gli ultimi mesi tribolati. conferenza stampa con sindaco e dirigenti per il primo giorno di lavoro della nuova società rosanero. Ecco le loro parole. sindaco ORLANDO – “Sono felice. E’ un momento bellissimo, ringrazio l’amministrazione comunale di Petralia che ci ospita. In passato sono venuto tante volte, ma questo è un momento importante per la nostra città. Ringrazio Hera Hora per come ha ...

L’uomo del giorno - Michelangelo Rampulla : il Primo portiere a segnare su azione in Serie A [VIDEO] : Michelangelo Rampulla, nato a Patti, in provincia di Messina, il 10 agosto 1962 compie oggi 57 anni. Dopo aver iniziato nelle giovanili della Pattese, passa al Varese dove gioca dal 1980 al 1983. Nelle due stagioni successive è al Cesena, poi dal 1985 al 1992 gioca alla Cremonese. Negli anni ’90 diventò il portiere della Juventus (prima il secondo poi il terzo). Oggi è preparatore dei portieri della nazionale cinese. Rampulla divenne ...

Mamma abusa del figlio nel giorno del Primo suo compleanno : il piccolo muore con 89 ferite : Hoss Wayne Benham, di Cullman, in Alabama, è morto nel giorno del suo primo compleanno torturato e abusato dalla Mamma e dal suo compagno. Sul suo corpo sono state trovate 89 ferite, di cui molte sul collo, la testa e i genitali, a conferma della violenza subita. La coppia si è difesa affermando che il piccolo era annegato nella vasca da bagno: "È davvero incredibile quello che è successo a questo bambino". I fatti risalgono a circa 5 anni fa: ...

Rally di Finlandia : il Primo giorno delle C3 WRC : Nel Rally di Finlandia, Lappi e Janne Ferm sono stati protagonisti di una bellissima tappa a bordo della C3 WRC e sono stati i soli a tenere testa alle Toyota. I finlandesi, autori di un secondo tempo iniziale a solo un decimo dallo scratch, hanno raggiunto l’assistenza di metà giornata in 4ª posizione, a 6’’9 […] L'articolo Rally di Finlandia: il primo giorno delle C3 WRC sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Piloti Ferrari soddisfatti del Primo giorno in Ungheria : Il venerdì di libere del GP di Ungheria per Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stato interlocutorio, come del resto per tutti gli altri Piloti del paddock. Sia nella prima sessione sia, soprattutto, nei 90 minuti del pomeriggio la pioggia ha infatti condizionato le attività in pista. In mattinata entrambi i Piloti della Scuderia Ferrari […] L'articolo Piloti Ferrari soddisfatti del primo giorno in Ungheria sembra essere il primo su ...

Valerio Staffelli risposa Matilde Zarcone dopo 25 anni di matrimonio : “La amo più del Primo giorno” : Valerio Staffelli, il re del Tapiro d'Oro di "Striscia la Notizia", convola a seconde nozze con Matilde Zarcone. dopo 25 anni di matrimonio, i due si amano ancora come il primo giorno: "Anzi, di più del primo giorno", ha confessato l'inviato di "Striscia" al settimanale "Chi": "A me sembrano passati solo due o tre anni".Continua a leggere

Paganese - diario di bordo del ritiro precampionato : Primo giorno a Gubbio - tanto lavoro : A Gubbio la nuova Paganese targata 2019/2020 comincia a muovere i primi passi in vista della nuova stagione in Lega Pro, la quindicesima consecutiva: agli ordini di mister Alessandro Erra, i ventidue convocati, partiti dallo stadio Marcello Torre ieri pomeriggio intorno alle ore 14.00, hanno svolto un allenamento mattutino sul campo attiguo all'Hotel Beniamino Ubaldi, sede del romitaggio estivo degli azzurrostellati, sotto la supervisione anche ...

Milano - Linate trasloca a Malpensa per tre mesi : nel Primo giorno Alitalia sposta 170 voli : Il grande esodo verso Malpensa è ufficialmente iniziato e almeno nelle prime ore di questo particolare D-Day, complice l’assenza dei pendolari del cielo, la macchina organizzativa di Sea sembra girare. Da oggi, e per almeno tre mesi, Milano avrà un solo aeroporto. Con il trasloco delle attrezzature avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 luglio, che ha visto 300 mezzi tra carrelli, scalette e generatori spostati a Malpensa con un convoglio ...

Linate chiude - il giorno del trasferimento a Malpensa : decolla il Primo volo La diretta video | Immagini : Per tre mesi lo scalo milanese sarà chiuso per restyling. Tutti i collegamenti trasferiti a Malpensa: alle 6.35 il primo decollo di un vettore Alitalia per Fiumicino