Previsioni Meteo | oggi temporali più estesi | colpiti anche l’Appennino e le isole

Previsioni Meteo 22 agosto : caldo in diminuzione - arrivano le piogge : L’ondata di caldo darà una tregua. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica, associata ad aria più fresca in quota che genererà un aumento dell’instabilità.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Giovedì 22 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni nell’interno, anche di forma temporalesca. Non si esclude la possibilità di fenomeni, specie al pomeriggio sulla bassa ...

Previsioni Meteo : instabilità in aumento nei prossimi giorni - prima vera crisi dell’estate? [MAPPE e DETTAGLI] : Le regioni centro-meridionali e buona parte anche delle pianure del Nord, stanno soffrendo una lunga fase di siccità e, per di più, con calura persistente. A parte uno squarcio instabile più generalizzato nei giorni prima di Ferragosto, le piogge stanno latitando fortemente su buona parte del Paese. Nell’immagine sotto, è evidenziata l’anomalia pluviometrica elaborata dal NOAA sull’area mediterranea per la prima parte di ...

Previsioni Meteo - Italia divisa in 2 : forti temporali in arrivo - allerta al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Italia, dunque, divisa in due in questa fase estiva: Centro/Sud alle prese con una ennesima ondata di caldo di importanti proporzioni, con valori massimi che si potranno spingere anche per oggi fino a +37°C /+38°C; Nord, sotto il tiro di impulsi instabili meridionali e rischio di forti temporali su alcune aree. Va rilevata, tuttavia, anche sulle regioni centrali, una debole influenza di un flusso un po’ più umido occidentale alle medie ...

Previsioni Meteo Week-end : cambia il tempo - rischio temporali anche al Centro-Sud [DETTAGLI e MAPPE] : Si è ampiamente scritto sul tempo instabile che è già in corso e continuerà sulle regioni settentrionali, aree sostanzialmente al margine della protezione anticiclonica. Il tempo, invece, resterà piuttosto siccitoso fino a metà settimana sul resto del Paese, dove le precipitazioni rimarranno pressoché inibite per via dell’ingombrante dominio anticiclonico. Tuttavia, avevamo ipotizzato già qualche giorno fa, sulla base d indagini sul ...

Previsioni Meteo : allerta maltempo al Nord per nubifragi e fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Parte del Nord alle prese con forte instabilità tra oggi e domani. Le aree più a rischio sono quelle alpine, prealpine e anche localmente le pianure piemontesi e lombarde. Su tutti questi settori, rovesci e temporali imperversano già da ieri, in parte ancora nella mattinata odierna, soprattutto tra Valle d’Aosta, alto Piemonte localmente alta Lombardia. Nelle ore pomeridiane di oggi, i fenomeni si intensificheranno sulla Valle ...

Previsioni Meteo : tra oggi e domani il culmine dell’ondata di caldo - picchi fino a +37/+38°C [MAPPE e DETTAGLI] : L’azione del fronte subtropicale raggiungerà il culmine tra oggi e domani, mercoledì 21 agosto. I valori pressori, soprattutto alle quote medio-alte, e le termiche un po’ a tutte le quote, saranno quelle più elevate di questa seconda, più veemente ondata di caldo della stagione. Il cuore caldo dell’anticiclone si porrà, in particolare, sulle nostre regioni centrali con massima espressione delle termiche a 850 hp, ossia a 1560 ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Martedì 20 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso. I Venti risulteranno deboli Le Temperature risulteranno in aumento I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: ...

Previsioni Meteo - la tendenza per Settembre 2019 : mappe e dettagli : A seguito di una approfondita analisi di alcuni parametri teleconnettivi, abbiamo fatto una sintesi di massima del possibile tempo di Settembre sull’Italia, prospettando le varie fluttuazioni del rischio instabilità attraverso un grafico. I parametri esaminati sono quelli convenzionali per cercare di cogliere le linee bariche essenziali a lunga distanza ossia NAO, AO, PNA e SSTA atlantiche. Dalla valutazione incrociata di questi parametri, ...

