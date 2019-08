Previsioni astrologiche 24 agosto | viaggi per Sagittario | umore ' flop' per Scorpione

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sabato 242019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno nel segno della Vergine nel frattempo Mercurio si troverà sui gradi del Leone. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Urano in Toro e Giove che continuerà il suo moto in. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Finanze in pole position per Gemelli Ariete: amore ''. Venere nel segno dissonante della Vergine potrebbe rendere instabili i rapporti amorosi dei nativi. Dal canto loro non faranno nulla per ristabilire l'armonia in quanto oltremodo nervosi. Toro: lavoro a gonfie vele. Grazie alla triade nel loro Elemento formata da Urano, Saturno ed il Sole i nati Toro godranno, con tutta probabilità, di una grande concentrazione che potranno orientare nelle attività lavorative....

