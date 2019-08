Previsione Meteo 23-24 Agosto | saranno 2 giornate temporalesche | ecco dove pioverà MAPPE

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) La fase siccitosa che si protrae da diverso tempo al Centro Sud, si interromperà su molte aree nel corso dei prossimi giorni. Un deficit pressorio in quota che si sta compiendo già in queste ore, porterà forti temporali per oggi, Giovedì, sui rilievi soprattutto tra Toscana, Umbria, Marche Est Lazio e Abruzzo. La crisi barica, tuttavia, si farà ancora più estesa e accentuata tra venerdì 23 e sabato 24, con temporali che dall’Appennino centro-settentrionale, si trasferiranno anche a parte di quello meridionale e localmente ad alcuni settori di pianura prossimi ai rilievi. Vediamo nel dettaglio quali potranno essere le aree più colpite dai fenomeni temporaleschi e quali quelle ove i temporali potranno essere violenti o a carattere di nubifragio. Rischio temporali per venerdì 23Nella prima cartina precipitazioni, quella riferita a venerdì 23, appare subito evidente una più ...

