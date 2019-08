Perché Trump vuole la Groenlandia | perderà 440 miliardi di tonnellate di ghiaccio

Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019) (foto: Sean Gallup/Getty Images) In questo agosto infuocato, uno dei posti più freddi della Terra continua a far parlare di sé. È laovviamente, la più grande isola del pianeta, sede dell’unica calotta di ghiacci eterni al di fuori del continente antartico. E da qualche tempo, anche una nuova fonte di imbarazzo per l’amministrazione americana, in seguito alla proposta di(subito rispedita al mittente dalla sua controparte danese) di acquistare l’isola, al conseguente battibecco e quindi alla cancellazione della visita del presidente americano in Danimarca prevista nelle prossime settimane. Ma non è tutto. In questi giorni dallaarriva un’altra (pessima) notizia: tra temperature record e scarse nevicate della scorsa stagione invernale, lo scioglimento della calotta glaciale dell’isola procede a ritmo sempre più spedito. Due episodi che, come vedremo, sono ...

