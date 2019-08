Per i risparmiatori “truffati dalle banche” arriva la domanda di rimborso

Banche - al via gli indennizzi Per i risparmiatori "truffati" : chi può fare domanda : Attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Il...

Banche : ?parte l’oPerazione indennizzi Per 200mila risparmiatori : Parte l’operazione indennizzi attraverso il Fondo risparmiatori con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Il Mef comunica di aver attivato il portale per la presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori

Banche - Tria firma il terzo (e ultimo) decreto Per la presentazione delle istanze al Fondo Indennizzo Risparmiatori : Il ministero dell’Economia ha annunciato che “Giovanni Tria, ha firmato il decreto ministeriale che fissa i termini per la presentazione delle istanze di Indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori” previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per tutti coloro che hanno visto i propri risparmi coinvolti dai crac bancari, con una dotazione complessiva di 1,5 miliardi. Spetta adesso alla Corte dei Conti registrare il provvedimento ...

Privacy - via libera del Garante sul Fondo indennizzo risparmiatori Per inviare le richieste di rimborso : Via libera del Garante della Privacy al decreto riguardante il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), strumento per presentare per via informatica le domande di rimborso per i circa 300mila piccoli investitori coinvolti nei dissesti bancari del periodo 17 novembre 2015 – 31 dicembre 2017. Il parere dell’authority è arrivato in tempi record, visto che la richiesta formale era giunta al ieri dal Mef. L’Autorità aveva fatto sapere sabato ...

Truffati banche - Tria firma Per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei risparmiatori : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha firmato il decreto che istituisce la commissione tecnica, formata da 9 membri, che avrà il compito di esaminare e poi autorizzare l’erogazione degli indennizzi a chi ne avrà fatto domanda nell’ambito del Fondo per risarcire i risparmiatori (Fir) delle banche fallite. L'articolo Truffati banche, Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei risparmiatori proviene da Il ...

Veneto Banca : Berti (M5S) - 'online sito Fondo Per ristoro risparmiatori' (2) : (AdnKronos) - Berti entra nello specifico delle migliorie da apportare: “Sono convinto che due siano le cose ancora migliorabili: uno - Innalzamento del tetto di patrimonio mobiliare che consente l'accesso alla procedura di indennizzo forfettario ad Euro 200.000. Il Governo si era già espresso favor

Veneto Banca : Berti (M5S) - 'online sito Fondo Per ristoro risparmiatori' : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - È online il sito del Fondo Indennizzo Risparmiatori con tutte le informazioni per il “ristoro”, cioè il rimborso delle azioni di Veneto Banca in favore dei risparmiatori truffati. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Veneto, Jacopo Berti, che da anni si b

Arrestato Alex Fodde : il 28enne si è finto Per anni un broker di successo. Truffati risparmiatori Per 3 - 5 milioni di euro : Giovane, ricco e generoso. Alex Fodde, era dipinto come l’enfant prodige della finanza. Ventotto anni grande benefattore, titolare di un fondo svizzero da milioni di euro. Peccato che fosse tutta una truffa. Il giovane italo-svizzero è riuscito a spacciarsi per un broker finanziario di successo, che prometteva ai risparmiatori grandi guadagni a “rischio zero” presentandosi come l’uomo che aveva un fondo investimenti da ...

