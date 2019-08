Pensioni anticipate e Quota 100 | i lavoratori hanno dubbi su cosa attendersi nel 2020

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) In queste ore di crisi per la caduta dell'esecutivo sono molti iche si stanno interrogando sui possibili effetti in merito alla propria situazione previdenziale. Il quesito principale per coloro che matureranno nel prossimo anno i requisiti di accesso alletramite la100 (62 anni di età e almeno 38 anni di contribuzione) riguarda l'effettiva prosecuzione del provvedimento. Quest'ultimo ha infatti natura sperimentale, ma è bene sottolineare che risulta già approvato fino al 2021. Per questo motivouno stravolgimento dell'opzione nel breve termine risulterebbe certamente poco razionale. Riforma100: isul prossimo esecutivo Se per il 2019 appare scontato che la100 continuerà a restare in funzione, resta il fatto che nel medio-lungo termine un ripensamento sul suo meccanismo di funzionamento non sarà da ...

