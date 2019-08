Palermo | la vecchia società chiede il concordato preventivo

Palermo - via la vecchia proprietà dal Barbera : la Polizia fa sgomberare gli uffici : proprietà nuova, vita nuova. A Palermo c’è aria di cambiamento. Dopo l’insediamento della nuova società, ‘Hera Hora‘, scelta dal Comune della città siciliana, questa mattina la Polizia Municipale è arrivata allo stadio Renzo Barbera per far sgomberare gli uffici occupati dai dipendenti della vecchia società (U.S. Città di Palermo) e affidare l’impianto alla nuova. Quattro pattuglie, due civette e un furgone ...

Palermo : il segretario Slc Cgil invia due lettere - una alla vecchia ed una alla nuova società [DETTAGLI] : “Seguiamo con molta attenzione tutti i passaggi che riguardano il Palermo e vorremmo che la vecchia societa’ si facesse carico e rispettasse fino in fondo gli obblighi contrattuali e il riconoscimento degli emolumenti per i 27 dipendenti dell’Unione sportiva citta’ di Palermo. Ci risulta che i lavoratori sono in arretrato con gli stipendi dal mese di aprile e chiediamo il pagamento di tutte le spettanze e il ...

Calcio : Palermo - Slc Cgil 'vecchia società paghi stipendi a dipendenti' (2) : (AdnKronos) - Le lettere sono state inviate per conoscenza anche al sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Alla nuova società – aggiunge Rosso – abbiamo chiesto un incontro urgente per affrontare i problemi dei lavoratori del Palermo Calcio, in merito alla corretta applicazione della clausola sociale

Calcio : Palermo - Slc Cgil 'vecchia società paghi stipendi a dipendenti' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Garanzie per i 27 dipendenti dell'Unione sportiva Palermo Calcio. A chiederle è Slc Cgil Palermo che ha inviato due lettere, alla Arkus Network e alla società del nuovo Palermo Hera Hora, con la richiesta di un incontro urgente. "Seguiamo con molta attenzione tutti i p

Palermo - il sindaco Orlando chiede ‘sfratto’ dallo stadio Barbera a vecchia proprietà : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al dirigente settore risorse immobiliari del comune della città siciliana di tornare in possesso dello stadio ‘Barbera‘ ancora in uso alla vecchia proprietà. Questa la lettera. “Assumere senza indugio ogni pertinente provvedimento di sgombero ed immissione in possesso dell’impianto sportivo“. Il settore competente “ha formalmente intimato alla U.S. Città ...